Uykuculardan cemaate yer kalmıyor

Kızıltepe İlçesi'ndeki klimalı Merkez Camii'ne gelenler, Ramazan ve aşırı sıcak hava nedeniye namaz vaktini beklerken sere serpe yatıp saatlerce uyumayı tercih ediyor.



Camide namaz kılmaya gelip yer bulamayanlar “Cami uyuma yeri değil ibadet yeridir” diyerek tepki gösteriyor.



Merkez Camii'ne öğle saatlerinde gelerek, iftar vaktine kadar sere serpe uzanıp yatanlar tepkiye neden oldu. Ramazan ayının gelmesi ve dışarıdaki 40 dereceye varan aşırı sıcaklar nedeniyle sadece ezan vakti çıkıp abdest alıp namaz kıldıktan sonra içeride sere serpe saatlerce uyumaları tepki topladı. Caminin otel olmadığını, ibadet yeri olduğunu belirten cemaat, “Bazen camide namaz kılanacak yer bulamıyoruz. Müftülüğün bu duruma çare bulmasını istiyoruz” dedi.