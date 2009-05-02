Uykucu imamlara ceza!

Merkezi ezan sistemine güvenip sabah namazını cemaatle birlikte kılmak yerine uyumayı tercih eden imamlara ceza verildi



Çanakkale’nin Bayramiç İlçesi’ndeki bazı köylerde ezanın merkezi sistemden okunmasından faydalanan imamların, sabah namazında camiye uğramamaları şikâyet konusu oldu.



Bayramiç Müftülüğü, cemaatin şikayetine konu olan imamları bir süre takibe aldı. Şikayet edilen imamların sabah erken kalkıp cemaatle birlikte namaz kılmak yerine uyumayı tercih ettiği saptandı.



Bunun üzerine Bayramiç Müftüsü Ramazan Kara’nın talimatıyla, Çarşı Camii’nden okunan merkezi ezan sisteminin köylerle bağlantılı olan kısmı iptal edildi. Köyler için merkezi sistem uygulamasına son verilip köy imamlarının 5 vakit camiye gelip ezan okuması kararlaştırıldı.



Müftülüğün bu kararına karşın bu kez de sabah geç kalkmaya alışan bazı köy imamlarının bir yolunu bulup merkezi sistemden ezan okutmaya devam ettiği ortaya çıktı. Bayramiç Müftüsü Kara, uykucu imamlarla ilgili şunları söyledi:



“15 Nisan tarihinde Müftülük binasında köy imamlarımızla bir toplantı yaptık. Kendilerine cemaatin şikayetlerini ilettik. Görevlerini yapmaya davet ettik. Bununla da kalmayıp merkezi sistemden köy camilerine verilen ezanı iptal ettik. Sadece cuma günleri vaazı merkezi sistemden veriyoruz. Bunun dışında imamlar artık 5 vakit namazı camiye giderek bizzat kendileri okuyor.”



Aldıkları bu önleme rağmen bazı köy imamlarının halen kurnazlık yapıp merkezi sistemden okunan ezanı dinlettiği ileri süren Kara, “Merkezi ezanda telsiz sisteminden önce alıcı ile amfi arasında bir elektrik akımı oluşuyor ve devre açılıyor. Bu imamlar, otomatik sistemi manuele çevirerek, amfiyi direkt bağlayıp merkezi sistemdeki ezanı çekebiliyormuş. Sistemi değiştireceğiz” diye konuştu.



Görevlerini titizlikle yapan imamlar ise kurnazlık yapan imamların hem dinen hem ahlaken doğru hareket etmediklerini söyledi.





Bayramiç Müftülüğü, cemaatin şikayetine konu olan imamları bir süre takibe aldı. Şikayet edilen imamların sabah erken kalkıp cemaatle birlikte namaz kılmak yerine uyumayı tercih ettiği saptandı. Bunun üzerine Bayramiç Müftüsü Ramazan Kara’nın talimatıyla, Çarşı Camii’nden okunan merkezi ezan sisteminin köylerle bağlantılı olan kısmı iptal edildi. Köyler için merkezi sistem uygulamasına son verilip köy imamlarının 5 vakit camiye gelip ezan okuması kararlaştırıldı. Müftülüğün bu kararına karşın bu kez de sabah geç kalkmaya alışan bazı köy imamlarının bir yolunu bulup merkezi sistemden ezan okutmaya devam ettiği ortaya çıktı. Bayramiç Müftüsü Kara, uykucu imamlarla ilgili şunları söyledi:“15 Nisan tarihinde Müftülük binasında köy imamlarımızla bir toplantı yaptık. Kendilerine cemaatin şikayetlerini ilettik. Görevlerini yapmaya davet ettik. Bununla da kalmayıp merkezi sistemden köy camilerine verilen ezanı iptal ettik. Sadece cuma günleri vaazı merkezi sistemden veriyoruz. Bunun dışında imamlar artık 5 vakit namazı camiye giderek bizzat kendileri okuyor.” Aldıkları bu önleme rağmen bazı köy imamlarının halen kurnazlık yapıp merkezi sistemden okunan ezanı dinlettiği ileri süren Kara, “Merkezi ezanda telsiz sisteminden önce alıcı ile amfi arasında bir elektrik akımı oluşuyor ve devre açılıyor. Bu imamlar, otomatik sistemi manuele çevirerek, amfiyi direkt bağlayıp merkezi sistemdeki ezanı çekebiliyormuş. Sistemi değiştireceğiz” diye konuştu.Görevlerini titizlikle yapan imamlar ise kurnazlık yapan imamların hem dinen hem ahlaken doğru hareket etmediklerini söyledi.