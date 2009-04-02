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Sağlık

Uyku yeni bilgiler için beyinde yer açıyor

Uyku sadece yorgunluğu atmaya yardımcı olmuyor, aynı zamanda uyku esnasında yeni bilgiler için beyinde yer açıldığı anlaşıldı.

02 Nisan 2009 03:00

Uykunun sadece stresi ve yorgunluğu atmaya yardımcı olmakla kalmadığı, aynı zamanda uyku esnasında yeni bilgiler için beyinde yer açıldığı anlaşıldı.

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Daily Mail'in haberine göre, bilim adamları uyku durumları insanlarınkine benzeyen meyve sinekleri üzerinde yaptıkları araştırmada, vücut dinlenirken, beynin de beyin hücreleri arasında yapılacak yeni bağlantılar (değişik sinir hücrelerinin uzantılarının bir araya geldiği yer olan sinaps) için yer açmakla meşgul olduğu görüldü.

Gün içinde kurulan bazı bağlantılar ortadan kaldırılmadıkça, beynin alınan bilgiyle doyma noktasına gelebildiği ve öğrenme kapasitesini yitirebildiği düşünülüyordu.

Yeni araştırmada uykunun, meyve sineklerinin beyinlerinin yeni bilgiler için yer açmasına yardım ettiği belirlendi.

Washington Üniversitesi’nden Nörobiyolog Dr. Paul Shaw, "Öğrenme deneyimleri sırasında meyve sineklerinde yeni sinapsların oluşumunu ve uykunun bunların sayısını azalttığını izleyebildik" dedi.

Ancak bu sinapsların nasıl ortadan kaldırıldığı henüz bilinmiyor.

(AA)

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