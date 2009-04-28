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Sağlık

Uyku ve kahveyle beyninizi dinç tutun

Bilim insanlarının çalışmalarına göre, kafeindeki antioksidanlar beyni koruyor. Uykusuzluk ise beyindeki proteinleri tüketiyor.

28 Nisan 2009 03:00

Bilim insanlarının çalışmalarına göre, kafeindeki antioksidanlar beyni koruyor. Uykusuzluk ise beyindeki proteinleri tüketiyor.

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Bilim insanlarının yaptığı son çalışmalar, yaş kaç olursa olsun berrak ve dinç bir zihne sahip olmanın yollarını ortaya çıkardı. LiveScience sitesinde yayımlanan araştırmaya göre kahve, düzenli uyku ve egzersiz, beynin çalışma mekanizmasını tetikliyor. Araştırmanın sonuçları şöyle:



- Uzun vadede sağlıklı bir beyne sahip olmak için günde en azından 30 dakika egzersiz şart.
- Tüm besin türlerinden abartısız miktarlarda tüketmek, beyne yeterli miktarda enerji sağlıyor. Aşırı yemekse beyni hantallaştırıyor.
- 2. tip diyabet, obezite, hipertansiyon gibi önlenebilir rahatsızlıklar, beyin aktivitelerini de etkiliyor. Yemeklerde çözünebilir yağlar kullanmak ve sigarayı bırakmak, yaşa bağlı beyin tahribatını en aza indiriyor.
- Uyku sırasında bellek, neyi depolayıp neyi sileceğine karar verip kendini düzenliyor. Uykusuzluk, beynin proteinini tüketiyor, bu da yeni şeyler öğrenmeyi ve düşünmeyi zorlaştırıyor.
- Kafeinde bulunan antioksidanlar beyni koruyor, Alzheimer riskini yüzde 30 ila 60 oranında azaltıyor.
- Balık ise, içeriğindeki Omega 3 ile beyni onarıyor, depresyonu azaltıyor.
- Stres faktörü, beyne zararlı kimyasalların salınmasına yol açıyor. Spor, sosyalleşme gibi yöntemlerle dengeli bir yaşam tarzı oturtmak, beyin fonksiyonları için hayati önem taşıyor.
- Gingko ve melatonin içerikli haplar, yüksek kan basıncı, fertilite problemleri ve hazımsızlık gibi sorunlara yol açabiliyor. O yüzden beynin ihtiyacı olan maddeleri doğal yollardan almak gerekiyor.
- Sudoku benzeri zekâ oyunları ve beyni bir şeyleri öğrenmeye zorlamak, zihni keskinleştiriyor.

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