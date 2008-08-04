Uyku, su ve egzersiz ile belleğinizi güçlendirin

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İşeri, öğrenmenin çevreden gelen duyusal uyaranların ve bilginin beyne alınması, işlenmesi, beyne ait hale getirilmesi, belleğin ise bu verilerin depolanabilmesi, istenildiğinde geri çağrılarak yeniden kullanılması yeteneği olarak tanımlandığını belirtti.



İnsanın çok sayıda bilgi edindiğini ifade eden İşeri, ''Tüm öğrenilenleri depolayan tek bir beyin dokusu yoktur, bellek fonksiyonlarında tüm beyin işlev görür'' diye konuştu.



İşeri, belleğin ikiye ayrıldığını, bilgi veren belleğin gerçekleri ve olayları depolayabildiğini, bu bellektekilerin kolay öğrenilip kolay unutulduğunu, diğerinin öğrenilen davranış veya becerileri depoladığını, bu bellekte depolananların daha geç öğrenildiğini, öğrenilmesi için egzersiz yapılması gerektiğini bildirdi.



Beynin sol ve sağ olmak üzere iki bölümü olduğunu, sol beynin mantıksal analiz, bilgi sıralama, dil ve konuşma, okuma yazma, hesaplama, sembol tanıma, sağ beynin ise sanatsal ve müzikal yetenekler, yüz tanıma, derinlik algısı, hayal kurma, duygusal algı ve mizah anlayışı gibi işlevleri bulunduğunu belirten İşeri, ''Araştırmalarda, beynin iki yarı küresinin farklı bilgiyi işlediği belirlenmiştir. Etkili öğrenme için beynin her iki tarafının öğrenme faaliyetinde kullanılması gerekir. Her iki lop birbirini tamamlayan fonksiyonlara sahiptir'' dedi.





Doç. Dr. İşeri, zekânın genetik olduğunu, kapasitesini artırmanın zor olduğunu ancak belleğin daha güçlü olmasına yardımcı etkenler bulunduğunu, bunların başında uykunun geldiğini belirterek, şunları kaydetti:



''İyi uyku, omega-3, B 12, folik asit, antioksidanlar, balık, soya, tahıllar gibi besinler, bol su içmek, egzersiz yapmak ve sigara kullanmamak belleğin daha güçlü olmasına yardımcı etkenlerdir. Uykunun özelliklerinden biri öğrenme mekanizmalarını yerleştirmesidir. Bu nedenle güçlü bir bellek için iyi uyku şarttır. Einstein'in günlük 10 saatten fazla uyuduğu bilinmektedir. 24 saati geçen uykusuzluk halüsinasyonlara ve deliryuma (algılama ve bilinçte azalmaya neden olan bir hastalık) neden olabilir.''



Öğrenilen bilgiler arasında iyi bağlantı kurmanın bütün bilgileri hatırlamada kolaylık sağladığını, sık aralıklarla tekrar etmenin, sistematik bir sınıflama yapmanın ve stresi hafifletmenin öğrenmeyi artırdığını vurgulayan Doç. Dr. İşeri, çalışılırken klasik müzik dinlenmesinin de öğrenmede olumlu etkisi olduğunun kanıtlandığını bildirdi.

