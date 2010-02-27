Uyku sorununa laboratuvar ortamında çözüm

T24 - Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde kurulan "Uyku Laboratuvarı" sayesinde uyku düzensizliği çekenlerin tedavi edildiği bildirildi.





MKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sabahat Akoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de nüfusun önemli bir bölümünde uyku bozukluğu (polisomnografi) sorunu yaşadığını, son yıllarda konunun öneminin kavranmaya başlandığını söyledi.



Uyku bozukluğunun genelde aşırı kilolu olan, alkol alışkanlığı bulunan, boyu kısa, boynu kalın ve çenesi küçük kişilerde görüldüğüne dikkati çeken Akoğlu, şöyle devam etti:



"Uyku apne sendromu, uykuda solunumun durmasına neden olur. Türkiye'de sıklığı yüzde 1-5 arasındadır. Bu verilere göre Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon kişi uykuda solunum durma olayı yaşıyor. Araç kullanırken uyuyanlar bile oluyor. Uykuda horlama, gündüz uykululuk hali sık görülen belirtilerdir ve kilo artışı, alkol kullanımı bunu tetikliyor. Bu hastalarda bir işe konsantre olma güçlüğü, gündüz istem dışı uyuklama vardır. Ayrıca kardiyovasküler hastalıklar; hipertansiyon, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, inme gibi ciddi komplikasyonlar da görülebilir."





Hastaya gece boyunca takip



Kendilerine uyku şikayetiyle gelen hastaları bilgilendirdikten sonra bir gün hastanede gecelemelerini sağladıklarını belirten Akoğlu, "Vücudun çeşitli bölgelerine elektrotlar bağlanarak uyku evreleri, solunum eforu, hava akımı ve çeşitli gelişmeler kayıt altına alınıyor, yatma pozisyonu görüntüleniyor. Hastalığa kesin tanı koyarak tedavileri bilimsel yöntemlerle yapıyor ve uyku kalitesini artırıyoruz" dedi.



Uyku bozukluğu olanlara sırtüstü yerine yan yatmalarını öneren Akoğlu, "Uykusuzluk çeken hastaların sırt üstü yatmasını önlemek için sırtına tenis topu ve benzeri maddeler sabitleyerek yan yatmasını sağlıyoruz" diye konuştu.



Bölgede başka bir hastanede "uyku laboratuvarı" bulunmadığını ve bu konuda önemli bir açığı kapattıklarını vurgulayan Akoğlu, sosyal güvencesi olan tüm vatandaşların hiçbir ücret veya fark ödemeden tedaviden yararlanabileceklerini de sözlerine ekledi.



Hastalardan Necmettin Ustura (52), horladığını, boğulacak gibi olduğunu ve uykuda aşırı terleyerek uyandığını, tedavinin yararını göreceğine inandığını söyledi.



Sağlık İl Müdürlüğünden emekli teknisyen Mahmut Taşkın (61) da 140 kilo olduğunu, eşi tarafından uyurken solunumunun kesildiğini için sürekli uyarıldığını, gündüzleri de istem dışı uyuduğunu kaydetti.







