Uyku sorunu yaşayanların sayısı artıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, gittikçe daha fazla insan uyku sorunu yaşıyor. 2011 yılında, 3 milyon 800 bin Almanda uyku bozukluğu tespit edildi.

Focus dergisinin cumartesi günü yayımlanan haberine göre, uyku sorunu çekenlerin sayısı giderek artıyor. Robert Koch Enstitüsü'nün yetişkin sağlığı konusunda yaptırdığı araştırma kapsamında, 2010 yılına kıyasla uyku sorunu yaşayanların sayısının yüzde 8 artış kaydettiği belirtildi.

Ayrıca bir milyon kadar kişinin de uyku hapı için doktordan reçete aldığı ifade edildi. Öte yandan, rahat bir şekilde uyuyamayan insanların sayısının tahmin edilenden çok daha yüksek olduğu düşünülüyor. Araştırmaya katılan her dört kişiden biri uykuda düzenli olarak sorunlarla karşılaştıklarını belirtti. (Deutsche Welle Türkçe)