T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Uyku sorunu yaşayanların sayısı artıyor

Almanya'da yapılan araştırmaya göre, 2010 yılına kıyasla uyku sorunu yaşayanların sayısının yüzde 8 arttı

22 Ekim 2012 12:36

Yapılan bir araştırmaya göre, gittikçe daha fazla insan uyku sorunu yaşıyor. 2011 yılında, 3 milyon 800 bin Almanda uyku bozukluğu tespit edildi.

Focus dergisinin cumartesi günü yayımlanan haberine göre, uyku sorunu çekenlerin sayısı giderek artıyor. Robert Koch Enstitüsü'nün yetişkin sağlığı konusunda yaptırdığı araştırma kapsamında, 2010 yılına kıyasla uyku sorunu yaşayanların sayısının yüzde 8 artış kaydettiği belirtildi.

Ayrıca bir milyon kadar kişinin de uyku hapı için doktordan reçete aldığı ifade edildi. Öte yandan, rahat bir şekilde uyuyamayan insanların sayısının tahmin edilenden çok daha yüksek olduğu düşünülüyor. Araştırmaya katılan her dört kişiden biri uykuda düzenli olarak sorunlarla karşılaştıklarını belirtti. (Deutsche Welle Türkçe)

ETİKETLER

uyku sorunualmanyaartışaraştırmafocus dergisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24