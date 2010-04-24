T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Uyku öğrenmeye yardımcı mı?

Bilimadamlarına göre rüya görüldüğü sürece, yeni bir şeyler öğrenip hemen uyumak, yeni bilgilerin akılda kalmasını sağlayabilir.

24 Nisan 2010 03:00

T24 - Bilimadamlarına göre rüya görüldüğü sürece, yeni bir şeyler öğrenip hemen uyumak, yeni bilgilerin akılda kalmasını sağlayabilir.

Uzmanlar, yeni üstlendiği bir işi düşünerek rüya gören kişilerin uyandıklarında, rüya görmeyenlere kıyasla daha iyi performans sergilediklerini belirledi.

Araştırma kapsamında gönüllü deneklere, üç boyutlu bilgisayar ortamında hazırlanmış bir labirentin planını incelemeleri ve öğrenmeleri istendi.

Daha sonra deneklerden bir bölümünden bir süre labirenti düşünerek uyumaları istendi.

Uyumalarına izin verilen grup, labirentte diğer gruptan çok daha hızlı şekilde ilerleyerek çıkış kapılarından birine ulaşmayı başardı.


Öğle uykusu

Araştırmacılar, rüyaların beynin bilinçdışı bölümlerinin göreve ilişkin bilgileri işlemek üzere sıkı şekilde çalıştığına işaret ettiğini düşünüyor.

Araştırmanın yazarlarından Harvard Tıp Akademisi'nden Doktor Robert Stickgold, rüyaların beynin farklı seviyelerde ama aynı sorun üzerinde çalışmasında belirleyici olabileceğini söyledi.

Stickgold rüyaların beynin mevcut anıları, gelecekte daha yararlı olmalarını sağlayacak şekilde ilişkilendirme çabasını yansıtabileceğini belirtti.

Bilimadamları, "Cell Biology" adlı akademik dergide yayımlanan araştırmanın öğrenme ve hafızanın geliştirilmesine yönelik çalışmalarda fayda sağlayabileceğini bildirdi.

Uzmanlara göre örneğin, öğrencilerin yatmadan önce derslerine sıkı şekilde çalışmaları ya da öğleden sonraları bir süre çalıştıktan sonra uyumaları daha iyi olabilir.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24