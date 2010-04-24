Uyku öğrenmeye yardımcı mı?

T24 - Bilimadamlarına göre rüya görüldüğü sürece, yeni bir şeyler öğrenip hemen uyumak, yeni bilgilerin akılda kalmasını sağlayabilir.



Uzmanlar, yeni üstlendiği bir işi düşünerek rüya gören kişilerin uyandıklarında, rüya görmeyenlere kıyasla daha iyi performans sergilediklerini belirledi.



Araştırma kapsamında gönüllü deneklere, üç boyutlu bilgisayar ortamında hazırlanmış bir labirentin planını incelemeleri ve öğrenmeleri istendi.



Daha sonra deneklerden bir bölümünden bir süre labirenti düşünerek uyumaları istendi.



Uyumalarına izin verilen grup, labirentte diğer gruptan çok daha hızlı şekilde ilerleyerek çıkış kapılarından birine ulaşmayı başardı.





Öğle uykusu



Araştırmacılar, rüyaların beynin bilinçdışı bölümlerinin göreve ilişkin bilgileri işlemek üzere sıkı şekilde çalıştığına işaret ettiğini düşünüyor.



Araştırmanın yazarlarından Harvard Tıp Akademisi'nden Doktor Robert Stickgold, rüyaların beynin farklı seviyelerde ama aynı sorun üzerinde çalışmasında belirleyici olabileceğini söyledi.



Stickgold rüyaların beynin mevcut anıları, gelecekte daha yararlı olmalarını sağlayacak şekilde ilişkilendirme çabasını yansıtabileceğini belirtti.



Bilimadamları, "Cell Biology" adlı akademik dergide yayımlanan araştırmanın öğrenme ve hafızanın geliştirilmesine yönelik çalışmalarda fayda sağlayabileceğini bildirdi.



Uzmanlara göre örneğin, öğrencilerin yatmadan önce derslerine sıkı şekilde çalışmaları ya da öğleden sonraları bir süre çalıştıktan sonra uyumaları daha iyi olabilir.





