Uyku hapları ölüme yol açıyor!

T24 - İngiliz Tıp Dergisi'nde yayımlanan araştırmada, temazepam gibi ilaçları kullanan 10 bini aşkın hastayla, ilaç kullanmayan 23 bin kişi arasında karşılaştırma yapıldı. Uyku hapı kullananlar arasında, ölüm tehlikesi dört kat yüksek çıktı.

Bununla birlikte araştırmacılar, uyku hapı yüzünden ölüm tehlikesinin hala düşük olduğunu, bulguların, olası tehlikelere işaret etmekle birlikte "ilaçların zararlı olduğunu gösteren kanıtların yetersiz olduğunu" vurguluyorlar.

Doktorlar, hastaların telaşlanıp ilaçlarını almaktan vazgeçmemeleri gerektiğini; eğer kaygı duyuyorlarsa doktorları ya da eczacılarıyla durumu konuşmaları gerektiğini belirtiyorlar.

İngiltere'deki sağlık yetkilileri, uyuşturucu nitelik taşıyan ilaçların, ilaç toleransı ve bağımlılık tehlikesi nedeniyle kısa sürelerle kullanılması gerektiğini belirtiyorlar. Ancak hastaya yapılan uyarılarda, uyku haplarının öldürücü nitelik taşıyabileceği belirtilmiyor.

İngiltere'de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, son araştırma sonuçlarının inceleneceğini ve mevcut prospektüslerin bu doğrultuda değiştirilip değiştirilmeyeceğine karar verileceğini açıkladı. 2010 Yılında 2,8 milyon temazepam reçetesi yazıldı; bir başka yaygın uyku hapı olan zopiclone için de 5,3 milyon reçete yazıldı.

Aynı gruptaki zolpidem için 725,000, zaleplon için de 9,400'den fazla reçete yazıldı.

Araştırmadan notlar...

ABD'nin Wyoming eyaletindeki Jackson Hole Centre for Preventive Medicine ve Kaliforniya'daki Scripps Clinic Viterbi Family Sleep Centre'da yürütülen araştırmada, uyku hapı verilen kişilerin, ilaç kullanmayan insanlara kıyasla, 2,5 yıllık süre içinde ölme olasılıklarının 4,6 kat fazla olduğu belirlendi. Genel olarak, uyku ilacı kullanmayan her 80 kişiden birine (23.674 kişiden 295'i) kıyasla, uyku ilacı kullanan 16 hastadan biri (10.531 kişiden 638'i) öldü.

Artan risk oranı, kalp ve akciğer hastalıklarıyla, sigara ve içki kullanımı gibi diğer unsurlar dışarda bırakılarak hesaplandı.

Uyku haplarının kişinin uyku sırasında nefes alma düzenini değiştirebildiği ve daha fazla intihar riskiyle bağlantılı olabileceği de kaydedildi.

Yapılan araştırmada yüksek dozlarda uyku hapı kullananlarda kanser olasılığının da arttığı belirtildi ve uyuşturan ilaçların getirebileceği yararların yol açacağı tehlikeleri haklı çıkaramayacağı; kısa süreli kullanımın bile haklı gösterilemeyeceği vurgulandı. (BBC Türkçe - Michelle Roberts)