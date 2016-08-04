Uyku bozukluğu felç riskini artırıyor

Uyku bozukluğu ile felç arasında bir bağlantı olduğundan yola çıkan uzmanlar, yaptıkları son araştırmalarda uyku bozukluğunun felç riskini artırdığını ortaya koydu. Araştırmacılar bu nedenle uyku bozukluklarının neden kaynaklandığının iyi saptanması gerektiğini belirtiyor. Essen Üniversitesi'nden Nöroloji Uzmanı Profesör Dirk Hermann, "Son yıllarda uyku bozukluğunun felç riskini artırdığına dair bulgular arttı" dedi. Profesör Hermann'ın konuyla ilgili İsviçreli bilim insanlarıyla birlikte hazırladıkları araştırması "Neurology" adlı bilimsel dergide yayımlandı.

Araştırma, yetersiz uyku, aşırı uyku ve uyku apnesinin (uyku esnasında nefes almada bozukluk, nefes durması) felç riskini artırdığını ortaya koyuyor. Ayrıca uyku bozukluğunun felç sonrası iyileşme sürecini de olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.

Felç sonrası uyku bozukluğunun sıkça rastlanan bir durum olduğunu belirten Hermann, ancak bu hastalara bu konuda gerekli testlerin yapılmadığını ifade ediyor. Hermann, "Ancak bizim araştırmamız bunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Zira uyku bozukluğu şikayeti olan bu hastaların yeni bir felç geçirme riskleri yüksek" diyor.

İyi bir uyku için ne yapmalı?

Uzmanlar sağlıklı bir uykunun genel sağlık açısından da oldukça önemli olduğunu vurgulayarak örneğin, uyku apnelerinde özel maskelerin kullanılarak nefes alımının kontrol altına alınmasını öneriyor. Ya da uyku bozukluklarının ilaçla tedavisi için düşük dozda anti depresan kullanılabileceğini ancak burada fazla ilaç kullanımının sağlığı kötü yönde etkileyebileceğini de hatırlatıyorlar. Profesör Hermann, bunun yanı sıra kontrolsüz ilaç kullanımının bağımlılığa da yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Sağlıklı bir uyku için, akşamları kafein, alkol, ağır yiyecek ve aşırı spordan da kaçınmak gerekiyor. Ayrıca gece uykusuzluğunu öğlen yapılan şekerlemelerle dengelemeye çalışmanın da asıl sorunu olumsuz etkilediğine dikkat çeken uzmanlar, yatakta kitap okumayı da sadece kolay uykuya dalabilenlere öneriyor.