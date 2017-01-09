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Uygur Türkleri, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’tan özür bekliyor

"Soydaşlarımızı zan altında bırakmasından dolayı üzgün ve kırgınız"

09 Ocak 2017 00:19

Doğu Türkistanlı Uygurlar, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın Reina saldırganının Uygur olduğu yönündeki açıklaması nedeniyle üzgün ve kırgın olduklarını belirterek bakanın açıklamasından ötürü özür beklediklerini belirtti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Dünya Uygur Kongresi Genel Başkan Yardımcısı ve Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk, Kaynak'ın Reina saldırganının ‘muhtemelen' Uygur olduğuna dair açıklamasına tepki gösterdi.

"Zan altında bıraktı"

Günlerdir saldırganın Uygur olmadığını söylediklerini anlatan Tümtürk, bakandan özür bekliyor:

"Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın elinde belge olmadan, soydaşlarımızı ve diasporamızı sorumsuz açıklamasıyla zan altında bırakmasından dolayı üzgün ve kırgınız. Kendisini, uluslararası alanda Doğu Türkistanlılardan, Uygur Türklerinden özür dilemeye ve bu açıklamasını düzeltmeye çağırıyoruz."

Bakanın açıklamasının Türkiye'deki on binlerce Doğu Türkistanlıyı zan altında bıraktığını ifade eden Tümtürk, "Türkiye'de yaşayan Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek vatandaşlar böyle bir olaydan dolayı anılmaktan son derece rahatsızlar ve tedirginler" diye konuştu.

Tümtürk, bu tür saldırganların her toplumdan çıkabileceğini belirterek ‘Suçlu kişi vardır, suçlu millet yoktur' mantığıyla olaya yaklaşmak gerektiğini kaydetti.

 

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