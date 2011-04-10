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Yaşam

Uygur ailesi: 'Öldü' söylentileri bizi çok üzüyor

Rahatsızlanan Nejat Uygur, yoğun bakıma kaldırıldı.

10 Nisan 2011 03:00

T24 - Mecidiyeköy’deki evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan usta tiyatrocu Nejat Uygur’un tedavisi, Avrupa Florence Nightingale Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde devam ediyor.

Ölüm dedikoduları bizi çok üzüyorOğlu Behzat Uygur, zatürree teşhisi konulan sanatçının sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

“Babamın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor ama durumu iyi. Annem ve biz, sürekli hastanede nöbet tutuyoruz. Babamın iyi olacağını, yakında sağlığına kavuşacağını biliyoruz. Üzüldüğümüz tek şey, hastane haberleri çıktığında ölüm dedikodularının yayılması. Bu tür dedikodular bizi çok üzüyor.”  


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