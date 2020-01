'Uygunsuzluk' belirlenen imalatçılara 330 bin 850 TL para cezası

KAYSERİ, (DHA) - BİLİM, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, yılın ilk 9 ayında yaptıkları çalışmalara ilişkin \"İl müdürlüğümüzce tespit edilen uygunsuzluklar için imalatçılara toplam 330 bin 850 TL idari para cezası uygulanmıştır. Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları, asansörler ve gaz yakan cihazlardır\" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akçadırcı, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, öğrencilerin, ürün güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi için ortaöğretim kurumlarında seminerler düzenleneceğini söyledi. Akçadırcı, \"Dergi ve broşür dağıtılacaktır. Ürün Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında, halkımızın can ve mal güvenliğini çok yakından ilgilendiren, taşıtlarda LPG dönüşümü yapan firma yetkililerinin bilgilendirilmesi amacıyla İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde TSE İl Koordinatörlüğü, Makine Mühendisleri Odası ve Kayseri Oto Tamirciler Odasınca 18 Ekim 2017 tarihinde Kayseri Oto Tamirciler Odası toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir\" diye konuştu. İl müdürlüğünün faaliyetlerini anlatan Akçadırcı, şunları söyledi:

\"İl Müdürlüğümüzce, şehrimizde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması için 2017 yılının ilk 9 ayında 4703 sayılı kanun hükümlerine göre bin 149 farklı marka/model ürün, 1705 sayılı kanun hükümlerine göre 64 hizmet yeri denetimi yapılmıştır. Denetlenen ürünlerin 167 adedi uygunsuz bulunmuştur. Denetlenen ürünlerin uygunsuzluk oranı yüzde 15\'dir. Toplatmaya konu 3 denetim gerçekleştirilmiş, teknik düzenlemeye aykırılığı tespit edilen 29 ürünün düzeltilmesi için üreticilere/ithalatçılara süre verilmiştir. Güvensizlik şüphesi ile 15 adedi asansör olmak üzere 17 farklı ürün teste gönderilmiştir. Teste gönderilen ürünlerden 16’ sının test sonucu uygunsuz çıkmıştır. Teste gönderilen ürünlerde ortalama uygunsuzluk oranı yüzde 94’dür. Uygunsuz bulunan, insan sağlığı can ve mal güvenliği için tehdit oluşturan 8 ürünün piyasaya arzı yasaklanmış ve bu ürünlerden daha önce piyasaya arz edilen 8 ürünün toplatılmasına karar verilmiştir. Toplatmaya konu ürünlerden ellerinde bulunan vatandaşlarımızın ürünün üreticisine başvurmaları gerekmektedir. İl Müdürlüğümüzce tespit edilen uygunsuzluklar için imalatçılara toplam 330 bin 850 Türk Lirası idari para cezası uygulanmıştır. Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları asansörler ve gaz yakan cihazlardır. Vatandaşlarımızdan gelen her türlü ihbar ve şikâyet mutlak surette soruşturulmakta ve şikayet sahibine yapılan işlemler hakkında mevzuatın belirlediği süreler içerisinde bilgi verilmektedir.\"

