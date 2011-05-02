'Uygunsuz fotoğraf' cinayeti

T24 - Mersin'in Tarsus ilçesinde 75 yaşındaki baba, kızının uygunsuz fotoğraflarını internete koyduğu iddia edilen kişiyi öldürdü.



Adana'da ikamet eden Halil Alayaz'ın (54), Kilis'te öğretmenlik yapan Meltem S. ile arkadaşlık kurduğu, uygunsuz fotoğraflarını çekerek internette koyduğu, ayrıca fotoğrafları Meltem S'nin ailesinin Tarsus'taki evinin önüne bıraktığı iddia edildi.



Yaşananlardan dolayı zor durumda kalan Meltem S, durumu Kilis Cumhuriyet Savcılığına ve Tarsus'ta yaşayan ailesine bildirdi.



Yaşanan gelişmelere rağmen Alayaz, Meltem S'nin babası Durhasan S. ile görüşmek üzere Tarsus'a geldi.



Durhasan S. (75), Girne Mahallesi 2051 Sokak 9 No'lu evinin giriş kapısı önünde Alayaz'ı görünce sinirlendi ve yaşananlar nedeniyle tepki gösterdi. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Durhasan S, evdeki ekmek bıçağıyla Alayaz'ı göğsünden bıçakladı.



Ağır yaralanan Alayaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Durhasan S. ise eve gelen polis ekibine teslim oldu.



Yetkililer, Alayaz'ın cenazesinin Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdiler.





