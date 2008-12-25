Atatürk resmi mazi mi oldu?

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliğindeki kabul salonuna ‘’Gereksiz’’ diyerek Atatürk fotoğrafı asmayan Büyükelçi Çelik’e yönelik tepkiler artıyor. Dışişleri Bakanı Babacan ise Büyükelçiliğin ‘’Uygun yerinde Atatürk resmi olduğunu’’ söyledi. Muhalefet milletvekillerinin ‘’Uygun yer neresi?’’ sorularını ise cevapsız bıraktı.TBMM’deki bütçe görüşmelerinde MHP’li Oktay Vural ‘’İran Cumhurbaşkanının Anıtkabir’e ziyaretine “Ufak tefek şey, detaylarıyla uğraşmayın.” demiştiniz, Şimdi de Şam Büyükelçisi Atatürk resmiyle ilgili “Bu çağda Atatürk resmiyle uğraşmak doğru değil.”diyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş mücadelesinin ve kuruluşunun önderi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik bu yaklaşım tarzınızı ve özensizliğinizi kınıyorum. Dışişleri camiasına da yakıştırmıyorum.’’ dedi.Dışişleri Bakanı Ali Babacan ise ‘’ Şam Büyükelçimize atfen yayımlanan haber ve yorumlar yanıltıcıdır ve gerçek dışı unsurlar içermektedir. Büyükelçimizle bu konuyu görüştük. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’e ait büst ve resimler tüm dış temsilciliklerimizde olduğu gibi, Şam Büyükelçiliğimizde de uygun bölümlerde yer almaktadır ‘’ cevabını verdi.Geçen hafta bir grup gazeteci Suriye'nin başkenti Şam'a gitmiş ve bu gezide Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Yaşar Halit Çelik ile de görüşmüşlerdi. Güneş Gazetesi yazarı Rıza Zelyut, Büyükelçilikte salondaki masanın üzerinde Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan'ın fotoğraflarını fark etmiş ancak hiçbir yerde Atatürk’ün fotoğrafını göremeyince Büyükelçiye ‘’ Bu salonda pek çok resim var ama hiç Atatürk resmi yok. Acaba ben mi göremedim?' diye sormuştu. Büyükelçi Çelik ise ‘’Bu salona Atatürk resmi koymadık, çünkü gerek görmedik’’ diyerek şunları söylemişti:‘’Artık bu işleri aşmalıyız. Avrupa'da devlet adamlarının resmi olmaz kabul salonlarında. Sadece kralların, kraliçelerinki bulunur. Bizim de artık bu resim işini aşmamız gerek. Bu çağda Atatürk resmiyle uğraşmak doğru değil; başka şeylere bakalım. Salonda Atatürk resmi şart değil. Benim odamda olabilir... Burada gereksiz... Bu çağda artık bu işlerle uğraşmak yanlıştır. Geçen Cumhuriyet Bayramı'nda İsveç'te de böyle bir sorun olmuş. Orada da Atatürk resmi yokmuş. Haber yaptılar. Bunu öne çıkarmak, resim istemek yanlıştır. Türkiye'de böyle yanlış işler yapılıyor.'’