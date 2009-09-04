Uygulanması kolay hareketlerle gergin hatlar

Bu hareketler, kaslarınızı güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda sıkı bir dekolteye kavuşmanızı da sağlayacak.

Koltuk altlarının kenarlarındaki küçük bölgeler, boyutlarının aksine büyük sorunlar oluşturabiliyor. Çünkü, bu bölgedeki kaslar, günlük yaşantıda ender olarak kullanıldıkları için zamanla köreliyor. Bunun sonucunda yağ hücreleri de hızla çoğalmaya başlıyor. Üzülmeyin, egzersizlerimiz sayesinde yağlarınızdan kısa sürede kurtulacak ve askılı bluz giymenin keyfini çıkaracaksınız. Egzersizlerimizden verimli şekilde yararlanabilmek içinse, omuzlara dek uzanan orta bölgedeki göğüs kaslarınızı çalıştırmanız şart. Bu hareketler, kaslarınızı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda sıkı bir dekolteye kavuşmanızı da sağlıyor.

Nasıl gerçekleşiyor?

İlk egzersiz, bu bölgenizin eşit ölçülerde sıkılaşmasına yardımcı oluyor. İkinci egzersiz ise vücut ağırlığınızı hafifletmeye yönelik uygulamayı içeriyor. Programımızdan başarılı sonuç alabilmeniz için hareketleri haftada üç kez uygulamanızda yarar var.

ÖNERİMİZ: İki egzersizin yanı sıra ara sıra bu egzersizi de yapabilirsiniz: Ayakta dik durun ve bacaklarınızı hafifçe açın. Kollarınızı vücudunuzun önünde birbirine kavuşturun. El ayalarınız yukarıya doğru bakmalı. Ardından kollarınızı güçlü bir şekilde arkaya doğru iyice gerin.

Baskı uygulayın

Ayakta durun ve bacaklarınızı kalça genişliğinde açın. Ellerinizin arasına yassı bir yastık alın. Parmak uçlarınız yukarı bakmalı. Şimdi kollarınızı omuz yüksekliğinde yanlara doğru bükün. Omuzlarınızı aşağıya doğru bastırın ve hafifçe arkaya doğru itin, karnınızı gerin. Şimdi her iki elinizi yastığa doğru iyice bastırın. Bu şekilde yaklaşık 10 saniye boyunca durun.

Dikkat: Hareketi uygularken, omzunuzun dik kalmasına özen gösterin. Egzersizi 10 kez tekrarlayın.

Ne sağlıyor : Göğüsleri omuz bölgesine dek sıkılaştırıyor.

Güç uygulayın

Sol tarafınıza uzanın. Bacaklarınızı hafifçe bükün. Kalçalarınız ve sırtınız başınızla birlikte düz bir çizgi oluşturmalı. Sol kolunuzu bükün ve sol elinizle kolunuzun üst bölgesini kavrayın. Sağ kolunuzu omuz hizasında bükün ve zemine yerleştirin. Şimdi vücudunuzun üst bölgesini yavaşça zeminden yukarı kaldırın. Hareketi uygularken kalçalarınız zeminde kalmalı; sırt, boyun ve başınız düz bir çizgi oluşturmalı. Ardından vücudunuzu yavaş yavaş zemine indirin. Egzersizi 8 kez tekrarlayın. Aynı işlemi sağ tarafınızla da uygulayın.

Ne sağlıyor : Göğüs ve kol kaslarını güçlendiriyor.