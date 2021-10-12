Uygulama noktasında durdurulan araçta 1,5 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir aracın arka kapıları içerisine gizlenmiş piyasa değeri 1,5 milyon TL olan 15 kilo eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Sivas karayolu uygulama noktasında durumundan şüphelenilen hafif ticari araç, ekipler tarafından durduruldu.

Narkotik köpeği 'Athena'nın da katıldığı aramalarda aracın arka kapıları içerisine zulalanmış 15 kilo eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin 1,5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Elde edilen uyuşturucu maddenin Iğdır'dan batı illerine götürüldüğü tespit edilirken olayla ilgili araç şoförü gözaltına alındı.(İHA)