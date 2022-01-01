Depozito ücretleri ne kadar olacak?

Doğayı korumak ve çevre kirliliğini azaltmak için bugün itibarıyla kâğıt, plastik ve metal kullanılarak yapılan ambalajlar için Depozito Sistemi devreye girmeye hazırlanıyor.

Depozito Sistemi kapsamında alışverişte aldığı ürünün fiyatına ek olarak bir depozito bedeli ödeyecek olanlar, kullandıkları veya tükettikleri ürünün ambalajını iade ettiklerinde depozito bedelini geri alacak.

Sabah'ta yer alan habere göre, yeni uygulamaya göre ürünlerini depozitolu ambalajlar ile piyasaya sürenler, belirlenen çerçevede bir depozito sistemi kuracak. Ayrıca, depozito uygulama planı belirleyerek ve bunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayına sunacak. Uygulamanın başlamasıyla birlikte ürünü piyasaya sürenler, tahsil edilen ve geri ödemesi planlanan bedellere ilişkin mali kayıtları tutacak. Bu kayıtlar çerçevesinde depozito bedeli tahsil edenler borçlu sayılırken, vatandaşlar da alacaklı kabul edilecek.

Belirlenen ücretler ise şöyle:

Plastik ambalaj:

İçecek ambalajları (0,33 litreye kadar): 1.48 kuruş

İçecek ambalajları (0,3301-0,75 litre arası): 2.8 kuruş

İçecek ambalajları (0,7501-1,5 litre arası): 4.3 kuruş

İçecek ambalajları (0,501 litre üzeri): 5.8 kuruş

Metal ambalaj:

İçecek ambalajları: 4.3 kuruş

Kompozit ambalaj:

Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı (0,25 litreye kadar): 1.48 kuruş

Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı (0,2501-0,5 litre arası): 2.8 kuruş

Kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajı (0,501 litre üzeri): 5.8 kuruş

Cam ambalaj:

İçecek ambalajları (0,25 litreye kadar): 1.48 kuruş

İçecek ambalajları (0,2501-0,5 litre arası): 2.8 kuruş

İçecek ambalajları (0,501-1 litre arası): 4.3 kuruş

İçecek ambalajları (1,01- 5 litre arası): 7 kuruş

İçecek ambalajları (5,01 litre üzeri): 14.8 kuruş

Ahşap ambalaj: 14.8 kuruş