Uydular daha detaylı görüntü alabilecek

ABD, detaylı uydu görüntüsü alınmasına ilişkin hukuki kısıtlamaları kaldıracağını açıkladı.

Söz konusu kısıtlamalar nedeniyle şirketler, uydu görüntülerini ancak belli bir ölçeğe kadar yakınlaştırabiliyordu.

Buna göre 50 santimetreden küçük şekiller uyduyla görüntülenemiyordu.

Fakat bundan sonra Google ve Bing Maps gibi uydudan görüntüler alarak hizmet veren internet siteleri, çok daha detaylı ve kaliteli hizmet sunabilecek.



'Özel hayata müdahale' endişesi



Digital Globe adlı şirketin ABD Ticaret Bakanlığı'na "kısıtlamaların kaldırılması" yönünde bir başvuru yapmıştı.

Bakanlık, başvuruyu değerlendirerek, kısıtlamaların kaldırılmasına karar verdi.

Şirket, 31 santimetreye kadar olan şekillerin görüntülenebileceğini söyledi.

BBC'ye konuşan Avukat Marc Dautlich, insanların özel hayatlarına müdahale edildiği gerekçesiyle tepki gösterebileceğini belirtti.

Dautlich, bu durumun "ulusal güvenlik" konusunda endişe yaratabileceğini de kaydetti.

Bugün kullanılan internet haritalarında, dünyadaki bazı "hassas" bölgeler ya gizleniyor ya da buzlanıyor.



'Posta kutuları ve rögar kapakları'



Digital Globe, uydu görüntüleyen ürünü "Worldview-3"ün yeni sürümünü Ağustos'ta piyasaya sürecek.

Şirket, yeni sürümde posta kutusu ve rögar kapaklarının da görüntüleneceğini açıkladı.

Açıklamada "Önceden 50 santimetreden küçük şeyleri görüntülemek için uydudan faydalanamıyorduk, deniz ve hava taşıtlarıyla veri topluyorduk. Bu oldukça pahalı, çok zaman harcanan ve zaman zaman da tehlikeli olduğundan başarısızlığa uğrayan bir yöntemdi" denildi.

Kısıtlamaların kaldırılmasından çok memnun olduklarını belirten Digital Globe Müdürü Jeffret Tarr, "Müşterilerimiz yeni ürünümüzdeki farkı hemen fark edeceklerdir. Neticede ilk defa ticari pazara elimizdeki en iyi görüntü sistemini sunacağız" dedi.

Şirket, söz konusu uygulamanın aynı zamanda tarım veya doğal afet gibi durumlarda da kullanılabileceğini belirtiyor.

Google da, "Skybox" adlı uydu görüntüleme şirketini 500 milyon dolara alacağını açıklamıştı. Google şu anda "SkySat-1" adlı uyduyu kullanıyor ancak bu sayıyı 24'e çıkarmayı planlıyor.

Uydular aynı zamanda dünyada internetin kısıtlandığı ya da erişemediği yerlere internet sağlayabiliyor.