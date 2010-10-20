-UYDU ÜZERİNDEN GÜVENLİ TELEFON GÖRÜŞMELERİ ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Globalstar, altı uydusunu uzaya gönderdi. Globalstar Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Özçelik, bu uydularda kullanılan sistem sayesinde yasal olmayan dinlemelerin sona ereceğini belirtti. Özçelik, yaptığı açıklamada, uzaya yerleştirilecek 24 uydudan 6'sının, Arianespace firması tarafından dün akşam saat 20.10'da Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden Soyuz 2 Roketi ile gönderildiğini bildirdi. Atilla Özçelik, şunları kaydetti: ''Toplam 24 uydunun ilk 6'sı 56 gün içerisinde 1440 kilometrede bulunan yeni yörüngelerine yerleştirilecek. Kalan 18 uydu, şu anki planlamaya göre, 90'ar gün arayla 3 fırlatımda uzaya gönderilecek. Fırlatımlar tamamlandıktan sonra uzaya yeni gönderilen 24 uydu ile birlikte, 2007 yılında uzaya gönderilen 8 Globalstar uydusu entegre edilerek 32 uyduluk yeni bir haberleşme uydu kümesi oluşturulacak ve 2011 yılında bu uydular tam kapasite ile çalışmaya başlayacak. Yeni uydularımız uydu haberleşmesinde yeni ufuklar açacak. Kullandığı sistem sayesinde son günlerde gündemden düşmeyen yasal olmayan dinlemeler sona erecek. Yasal olmayan yollardan hiçbir şekilde dinlenemeyen Globalstar telefonları, yeni uydularla birlikte yeni özellikler de kazanacak.'' -UYDU TELEFONLARINDA 3G- Özelliklerin başında görüntülü konuşma geldiğini kaydeden Özçelik, açıklamasında, ''Coğrafi konum belirleme, bas-konuş, yüksek veri hızı dolayısıyla yüksek hızlı internet, gibi cep telefonlarında tanıştığımız 3G özelliklerini dünyada ilk defa uydu telefonlarına getirmiş olacağız'' ifadelerini kullandı. Yeni uyduların sağladığı görüntülü konuşma özelliği ile canlı yayınların da kolaylaşacağını vurgulayan Özçelik, şöyle devam etti: ''Yakın bir zamanda faaliyete geçecek olan görüntülü konuşma ve yüksek hızlı internet sayesinde gazeteciler, dünyanın neresinde olursa olsun bir kamera ve bir uydu telefonu ile canlı yayın yapma imkanına sahip olacak. Bizim hizmet alanımız olan Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinde bir çok kuruma göre daha uygun fiyatlar sunmaya hazırlanıyoruz. Bizim için Türkiye'den Türkiye'yi aramakla Irak, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi hizmet alanımıza giren ülkeleri aramak arasında bir fark yok. Bu nedenle yeni sistemlerle birlikte yeni fiyat politikaları da uygulayarak halkımızın daha kaliteli hizmeti daha ucuza alması için çalışacağız.'' -TELEFONLAR NASIL DİNLENEMEYECEK?- Açıklamada yer alan bilgilere göre, Globalstar haberleşme sisteminin kullandığı, CDMA (Kod Bölmeli Çoklu Erişim) teknolojisi, konuşma esnasında görüşmeleri yaklaşık 3 trilyonluk bir kombinasyon kullanarak şifreliyor. Ayrıca alçak yörünge (1440 km) uyduları, dünya çevresini yaklaşık 4 saatte turladığı için konuşmayı havadan yakalamak neredeyse imkansız. Bunun yanı sıra bir görüşme esnasında konuşma yapan uydular sürekli ve defalarca değiştiği için çeşitli cihazlar kullanılarak görüşmenin havada yakalanması imkansızlaşıyor.