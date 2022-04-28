Uydu görüntüleri, Rusya'nın eğitilmiş yunusları donanma üssüne konuşlandırdığını gösterdi

Uydu görüntülerinden yapılan bir inceleme Rusya’nın Karadeniz’deki donanma üssünde eğitilmiş yunuslar konuşlandırdığını gösterdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, incelenen uydu görüntüleri, Rusya’nın ordusunu bir sualtı saldırıdan korumak amacıyla eğitilmiş yunuslar konuşlandırdığını gösterdi.

ABD Donanma Enstitüsü’nün Sivastopol’daki donanma üssünde yaptığı uydu incelemeleri, iki grup yunusun şubat ayında üsse konuşlandırıldığını gösterdi.

Rusya’nın yunusları askeri amaçlarla eğitme geçmişi bulunuyor.

Kırım’ın güneydeki ucunda bulunan Sivastopol donanma üssünün Rusya ordusu için kritik olduğu belirtiliyor. ABD Donanma Enstitüsü’nün analizine göre pek çok Rus gemisi burada bulunuyor.

Soğuk Savaş döneminde ABD de Rusya da, yunusları ekolokasyon kapasiteleriyle su altında mayın gibi tehlikeleri tespit etmek amacıyla kullanıyordu.