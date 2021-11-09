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Dünya

Uydu görüntüleri, Çin'in çölün ortasına sahte ABD savaş gemileri inşa ettiğini gösterdi

Sahte gemilerin tatbikatlarda hedef olarak kullanılacağı düşünülüyor

09 Kasım 2021 10:02

T24 Dış Haberler

Uydu görüntüleri. Çin'in Taklamakan Çölü'nde sahte ABD donanması uçak gemisi ve destroyeri inşa ettiğini gösterdi. Çin'in modelleri potansiyel bir çatışmaya hazırlık için kullandığı düşünülüyor.

Colorado merkezli Maxar Technologies tarafından çekilen fotoğraflarda çöldeki rayların üzerine oturtulmuş bir ABD uçak gemisi modeli ve en az bir destroyer görülüyor. 

Fotoğrafların pazar günü çekildiği; modellerin Taklamakan Çölü'nün Ruokiang bölgesinde olduğu belirtildi.

Bağımsız ABD Denizcilik Enstitüsü, sahte gemilerin Çin Halk Kurtuluş Ordusu için hazırlanan yeni bir atış eğitim alanının içinde bulunduğunu ifade etti. 

Modellerin ne kadar detaylı olduğu bilinmiyor, ancak ABD Denizcilik Enstitüsü gemilerin üzerindeki silah sistemlerinin orijinaline sadık olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanı sözcüsü, sabah brifinginde bahsi geçen fotoğraflardan haberdar olmadığını ifade etti.

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