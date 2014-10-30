'Uyarılarımızı dinleyip sondajları yapsaydılar bu facia olmazdı'

Karaman’ın Ermenek ilçesinde, 18 işçinin su altında kaldığı kömür ocağında son teftişi yapan İş Müfettişi Erdoğan Şeker, teftiş sonucu hazırladığı raporda, yer altı sularına ve ocağın yan ocaklarla mesafesine ilişkin riski ölçmek için gerekli 'kontrol sondajı'nın yapılmadığını üç ay önceden haber verdiğini belirtti. Şeker, "Sondajlar yapılsaydı kazanın önüne geçilebilirdi" dedi.

Şeker, Has Şekerler’de geçmişten beri bu sondajın yapılmadığını ve teftişten sonra da ihtarlarına uyulmadığını ifade etti. Şeker ayrıca, işçilere çelik burunlu ve dayanıklı ayakkabı verilmediği yönünde tespitte bulunduklarını kaydetti. Şener, mevzuat gereği, kapatma değil, para cezası verdiklerini ifade etti.

İş Müfettişi Erdoğan Şeker'in Radikal'den İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladığı söyleşi şöyle:

Geçen haziran ayında yaptığınız teftişte, ocakta ‘kontrol sondajı’ yapılmadığını tespit etmişsiniz, doğru mudur?

Doğrudur. Evet, bu tespiti yaptık.

Madende vaziyet nasıldı?

İki maden mühendisi arkadaşımla gitmiştik. Ben de heyet başkanıydım. Öyle bir tespit yaptık. Her çalışmaya başlamadan önce kontrol sondajının yapılması lazım. Aşağıda, ‘topuk’ diyorlar; diğer ocaklarla o mesafelerin zaman zaman kontrol edilmesi lazım. Güvenlik alanlarında olduğu için kontrol edilmesi lazım.

Hangi sıklıkta yapılması gerekiyor?

Öyle bir periyodu yok ama şantiye şefi ve daimi nezaretçinin kontrolünde aşağıda yer altı haritaları var, o haritalara göre üretim yapıyorlar. Topuk denilen, diğer ocaklarla oradaki et kalınlıkları (duvar mesafesi) mesafeleri ölçülmeli. Bunun bir süresi yok. Sürekli değişen bir konu…



Siz gittiğinizde ne zamandır yapılmıyormuş?

Geçmişte yapılmamış.

Hiç yapılmamış...

Tabi tabi

Bu sondajlar yapılsaydı eğer, kazanın önüne geçilebilir miydi?

Tabi tabi.

İhtarınıza uyulsaydı bu kaza önlenebilir miydi?

Tabi önlenebilirdi. Yüzde yüz diyemem ama önlenebilirdi.

Bu sondajların rapordan sonra da yapılmadığı sonucuna varıyoruz, öyle mi?

Tabi, yapılmamış.

Yeraltı suyuna yakın olduğunu öngörebildiniz mi?

Öyle bir şey yoktu. O bölgede geçmişte de öyle bir kaza olmamış. Ondan dolayı çok önceliği yoktu olayın. Biz de kestiremezdik.

Başka ne gibi eksiklikler saptadınız?

Ayakkabı yoktu mesela. Madende kullanılması gereken çelik burunlu, dayanıklı ayakkabı yoktu. Kendi kullandıkları ayakkabıları vardı.

Çalışma koşulları nasıldı?

O kadar kötü değildi. Kötü derken, yeraltı zaten... Ama ücretler düşüktü.

Neden 9 bin lira ceza kestiniz, neden kapatma kararı vermediniz?

Mevzuatımız onu gerektirdiği için... Bu, idari bir tedbirdir. O tarihte kapatma kararı verilmezdi.

Kapatmayı gerektirecek bir husus görmediniz, öyle mi?

Yok, gerek yoktu o tarihte.