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Dünya

Uyarıları dinlemeyen David Cameron'ı denizanası çarptı

Tatilini İspanya'da geçiren David Cameron uyarıları dinlemedi, denize girdi. Cameron'ı denizanası çarptı

18 Nisan 2014 17:43

İspanya'ya Paskalya tatiline giden İngiltere Başbakanı David Cameron'ı denizanası çarptı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, konakladığı tatil köyünde çok sayıda denizanası bulunduğu uyarılarına karşın denize giren İngiltere Başbakanı'nın, bir süre sonra denizden koşarak ve kolunu ovarak çıktığı görüldü. Cameron'ın olaydan sonra çocuklarını da denizden çıkardığı kaydedildi. Basın, çarpmanın ciddi olmadığını ve Cameron'a herhangi bir tıbbi müdahale gerekmediğini aktardı.

İngiltere Başbakanı, kimi zaman çok fazla tatile çıkmakla eleştiriliyor. Özellikle 2011 yılında Londra 'da yaşanan ayaklanmalar ve yağmalamalarda Cameron'ın tatilde olması, eleştirilmesine neden olmuştu.

 

 

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