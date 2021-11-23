Uyarıları dinlemediler, polis aracında seks yaparken yakalandılar

ABD'nin Florida eyaletinde bir çiftin polis arabasının arkasında seks yaptığı belirtildi.

Florida Otoyol Devriyesi, ikisi de 24 yaşında olan Summer Watkins ve Yordan Nao'nun polis arabasına bindirildikten sonra sevişmeye başladığını belirtti. Noa, perşembe günü yasaklı bir ehliyetle araba kullandığı için partneriyle polis arabasına alınmıştı.

Polis raporuna göre Nao, "Bebeğim burada bir seksi video çekmeliyiz" dedi.

Polis memurunun çifti polis arabasında sevişemeyecekleri konusunda uyardığı belirtildi. Memurun, çifte bir benzinciye götürüldüklerini; burada gerekli işlemler yapıldıktan sonra eve gidebileceklerini söylediği ifade edildi.

Polis memuru, benzinciye girdikten sonra döndüğünde çiftin oral seks yaptığını gördüğünü belirtti.

Daha sonra Nao, arabasında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltın alınırken gözaltına alınırken, ilk olarak serbest bırakılan Watkins, arabada seks yapmasıyla bağlantılı olarak gözaltına alındı.