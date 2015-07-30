Uyarılar rezervasyonları etkilemedi



Türkiye ile ilgili yaşanan güncel gelişmeler Alman turistleri henüz fazla etkilemişe benzemiyor. Alman Seyahat Acenteleri Birliği'nden (DRV) yapılan açıklamaya göre Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye ile ilgili seyahat uyarılarına rağmen Türkiye'ye planlanan seyahatlerle ilgili toplu iptaller söz konusu değil.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği birçok kişinin kendilerini arayarak konuyla ilgili bilgi aldığını, ancak henüz toplu iptallerin söz konusu olmadığını vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ilgili seyahat tavsiyelerini bu hafta iki kez güncellemişti. PKK ve IŞİD'e yönelik askeri operasyonlara dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı, bu operasyonlara tepkiler olabileceğini belirtilerek Türkiye'ye yapılacak seyahatlerde 'ihtiyatlı ve dikkatli' olunmasını tavsiye etmişti.

Bakanlık, İstanbul'a gidecek vatandaşlarını metro ve otobüs istasyonlarında saldırı olasılığına karşı uyarmış, Alman vatandaşlarına Suriye ve Irak sınırlarına yakın bölgelere gitmekten ise kaçınmalarını tavsiye etmişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman turistlere kent merkezlerindeki kalabalık mekanlardan, toplu taşımadan, hükümet ve askeri kuruluşlara ait binalardan mümkün olduğunca uzak durmaları çağrısı yapıyor. Bakanlık tatil bölgelerinde operasyonların şimdiye kadar bir etkisinin ise hissedilmediğini kaydediyor.