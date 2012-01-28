Uyarılar işe yaradı, İstanbul'un yolları açık

T24 - İstanbul'da etkisini sürdüren soğuk ve karlı hava sebebiyle özellikle sürücüler için yapılan uyarıların dikkate alınması trafikte yaşanması muhtemel sıkışıklıkların önüne geçti.





Ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanmazken sürücüler yapılan çalışmaların ve uyarıların işe yaradığını dile getirdi. Etkili olan kar yağışı nedeniyle gece saatlerinden itibaren çok sayıda belediye aracı tuzlama ve yol açma çalışmaları için hazır bekletiliyor.



D-100 Karayolu TEM ve bağlantı yolları kenarında bekletilen tuzlama araçları oluşabilecek buzlanmalara müdahale için hazır tutuluyor. Öte yandan olumsuz hava koşulları yüzünden yaşanması muhtemel trafik sorunlarına karşı vatandaşları uyaran yetkililerin uyarılarının dikkate alındığı gözlendi.



Gerekli olmadıkça özellikle sürücülerin yola çıkmaması yönündeki uyarılar etkili sonuç verdi. Ana arterlerde ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Sürücüler de ilgililerin uyarılarının dikkate alınması ve etkili çalışma yapılmasının geçen yıllara oranlara daha başarı sonuçlar verdiğini anlattı.

Gemi geçişleri iptal edildi



İstanbul Boğazı, düşük görüş mesafesi nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinden alınan bilgiye göre, düşük görüş mesafesi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi geçişleri, saat 07.40'tan itibaren çift yönlü olarak durduruldu.

Yoğun kar yağışı YHT'yi de etkiledi



Ankara-Konya ve Konya-Ankara arasında çalışan Yüksek Hızlı Trenler (YHT), varış noktalarına gecikmeli olarak ulaştı.



Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya-Ankara arasında, yoğun kış şartlarından dolayı 25 Ocak'tan itibaren YHT'nin tarife hızlarının altında çalıştırıldığı belirtildi.



YHT setlerinin seferleri öncesinde hava koşullarının yol açabileceği aksaklıkların dikkate alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



''27 Ocak günü Ankara ve Konya'dan karşılıklı 21.45'de hareket eden YHT setleri, yer yer bir metreyi bulan kar kalınlığı ve sürgünler nedeniyle, yolun Kılavuz Dizel Trenlerle açılması ve hiçbir risk taşımayacak şekilde güvenli hale getirilmesine kadar yolda bekletilmiştir. Çalışmalar yoğun kar yağışı ve tipi altında gerçekleştirilmiştir. Yolda bekletilen YHT'lerin bekleme anlarında yolculara gerekli özen gösterilmiş, hiçbir şekilde tren dışındaki olumsuz şartlar yolculara yansıtılmamıştır. YHT setlerinin, kılavuz trenlerin yolu açması, seyrüsefer emniyetine mani şartların ortadan kaldırılması, her türlü teknik önlemin alınması neticesinde güvenli bir şekilde varış noktalarına ulaşması sağlanmıştır. Yolcularımız için, tren sonrası kent içi ulaşımda servis hizmeti verilmiş, hiçbir yolcumuz mağdur edilmemiştir. Yaşanan gecikmeden dolayı yolcularımızdan özür dileriz.''



Konya'ya giden YHT'nin 03.30 sıralarında, Ankara'ya giden YHT'nin ise 04.25 civarında varış noktasına ulaştığı bildirildi.

Uludağ'da kaybolan Kuveytli 3 turist kurtarıldı



Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kaybolan 3 Kuveytli turist, jandarma ekiplerince kurtarıldı.



Oteller Bölgesi'nde kaldıkları otelden telesiyejle pistin üst bölgesine çıkan Kuveytli turistler Abdullah A. (24), Fatma A. (23) ve Esma A'nın (19), uzun süre otele geri dönmemeleri üzerine yakınları durumu Uludağ Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.



Kuveytli turistlerle İngilizce bilen bir tercüman aracılığıyla irtibat sağlandı. Kuveytli turistlerin yerleri cep telefonlarından ''Konum Belirleme Sistemi'' sayesinde belirlendi.



Jandarma ekipleri, daha sonra 3 Kuveytli turistin bulunduğu yere gitti. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen Kuveytli turistlerin, yoğun sis nedeniyle yollarını kaybettikleri öğrenildi.