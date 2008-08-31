Uyarı kimleri rahatsız etti?



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Parti Meclisi toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye’nin bir ulus devlet olduğunu, bunun mutlaka böyle sürdürülmesi gerektiğine işaret eden Baykal, "Devlet katında bazı kurumların çıkışları bu süreçte belirleyici ve yönlendiricidir. Bu süreçte ortada bir tablo vardır" dedi.



AKP iktidarının anayasal değişiklikleri konusunda Meclis’te kurulması beklenen "uzlaşı komisyonunun" içinde yer almayacakları mesajını bir kez daha yineleyen Baykal, "Anayasa Mahkemesi'nin 11 üyesinden 10'u AKP’nin laikliğe karşı fiillerin odak noktası haline dönüştüğünü tespit etmiştir" dedi.



‘Savcılar nerede?’



Baykal, AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli hakkındaki rüşvet iddialarıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar somut bir şekilde belgelendiğini belirterek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın duyarsız kaldığının söyledi. Baykal, “Bu ciddi bir krizdir. Bu belgeler karşısında savcılar niye harekete geçmedi. Başbakan ve AKP niye duyarsız kalıyor?" diye konuştu.



Baykal, Ermenistan’a Türkiye ile Ermenistan ulusal takımları arasında oynanacak maça gidecek olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü de eleştirerek “Şimdi bir maç vesilesiyle Türkiye, Ermenistan ile yeni bir ilişki düzeni içine girme maksadındadır. Azerbaycan'a zarar verecek her hareketten hükümetin uzak durmasını isterim” dedi.

