'Uyarı Grevi'ne Türk-İş ve DİSK'ten tam destek

T24- Türkiye Kamu-Sen ve KESK'in çağrısıyla 25 Kasımda gerçekleştirilecek "uyarı grevi"ne, TÜRK-İŞ, DİSK, TMMOB, TTB'nin aralarında bulunduğu konfederasyon, meslek ve sivil toplum örgütleri de destek veriyor.

İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan KESK Genel Başkanı Sami Evren, Türkiye'de çalışma yaşamının demokratik olmadığı, çalışanların toplu pazarlık hakkının bulunmadığı, var olanların da sınırlı kullanabildiğine işaret ederek, "Bu uyarı grevi, grev ve toplu pazarlık hakkı için yapılıyor" dedi.

Evren, "25 Kasımda kamuda hizmet üretmeyeceğiz" ifadesiyle, bu grevin, kamu çalışanlarının vatandaşlara nitelikli hizmet üretebilmeleri için gerekli olduğunu vurguladı.

25 Kasımda, vergi dairelerinin çalışmayacağını, trenlerin duracağını ve uçakların da rötar yapacağını dile getiren Evren, vatandaşlardan 25 Kasımdaki "uyarı grevi" için destek istediklerini söyledi. Evren, velilerin o gün çocuklarını okula göndermemelerini, acil sağlık sorunu olmayanların hastanelere gitmemelerini istedi.

Evren, "uyarı grevi" ile gerçekleştirilecek bu demokratik tepkiyi iktidarın anlaması gerektiğini kaydetti.

-DİSK VE TÜRK-İŞ'TEN TAM DESTEK-



DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi de 25 Kasımdaki eylemin önemine dikkat çekerek, "Bu uyarı eylemine DİSK olarak tam destek veriyoruz"

Eyleme, Türkiye'deki tüm muhalefet güçlerinin desteğini istediklerini bildiren Çelebi, 25 Kasımdan sonra eylemlerin ortaklaşmasının önemli olduğunu kaydetti.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Mustafa Türkel de, Türkiye'de kamu çalışanlarının böyle bir mücadele başlatmasının önemli olduğunu vurgulayarak, ülkedeki tüm emekçilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"TÜRK-İŞ'in kamuda çalışan tüm işçileri de bu eyleme destek verecek" diyen Türkel, iktidarın bu uyarıyı anlamasını beklediklerini ifade etti.

-ACİL VE YOĞUN BAKIM ÇALIŞACAK-



TTB Başkanı Günçay Gürsoy da hekimlerin de eyleme destek vereceklerine işaret ederek, acil konular dışında hastanelere başvurulmamasını istedi.

25 Kasımda hastanelerde domuz gribiyle ilgili sağlık hizmetlerinin, aşılamanın devam edeceğini belirten Gürsoy, ayrıca acil ve yoğun bakım servislerinde de hizmetlerin aksamayacağını bildirdi.

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, 350 bin üyelerinin üçte birinin kamuda çalıştığına dikkat çekerek, eyleme destek vereceklerini bildirirken, Çiftçi Sendikaları ile Eczacılar Birliği temsilcileri de uyarı grevini destekleyeceklerini duyurdu.

Toplantıya dinleyici olarak katılan İstanbul Milletvekili Ufuk Uras da eyleme destek için 25 Kasımdaki TBMM Genel Kurul toplantılarına katılmayacağını söyledi.