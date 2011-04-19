Uyarı ateşiyle başından vuruldu!

T24

10 POLİSE BERAAT

25 YIL İSTENMİŞTİ



ACILI ANNEYE DE 5 AY HAPİS VERİLMİŞTİ



İzmir'de, "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle aracında polis kurşunuyla can veren Baran Tursun davasında, polis memuru Oral Emre Atar'a, mahkemenin verdiği 2 yıl 1 aylık cezayı Yargıtay da onayladı... Yargıtay, ayrıca 10 polisin delil karartmak suçundan beraatını da onadı. Olaydan sonra 1.5 ay tutuklu kalan Atar, 15 ay daha hapis yatacak. Polis memuru Atar hakkında "olası kasıt altında adam öldürme" suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış ancak mahkeme, suçu "görev başında kasıt olmaksızın sınır aşarak işlediği" kanaatine varmıştı.9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi olan 20 yaşındaki Baran Tursun, 25 Kasım 2007 gecesi, Bayraklı'da uygulama yapan polislerin "dur" ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Polislerin arkasından ateş ettiği Tursun, başına isabet eden kurşunla yaralanınca kullandığı cip, ağaçlara ve elektrik direğine çarparak durdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç, bir süre yaşam destek ünitesine bağlı kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Kovalamaca sırasında uyarı ateşi açtığı iddiasıyla tutuklanan polis memuru Oral Emre Atar hakkında, "olası kasıtla adam öldürmek"' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında 1.5 aydır tutuklu bulunan polis memuru tahliye edildi. Bu arada 10 polis memuru hakkında "delilleri gizlemek" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.Olaylı geçen yargılamalar sonunda, savcı, polis memuru Atar'ın, "kanunun emrini yerine getirirken görev sınırını kasıt olmaksızın aşarak öldürme" suçundan 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, diğer polis memurlarının ise beraatını istedi. Mahkeme heyeti de sanıklardan Oral Emre Atar'ın "öldürme eylemini, silah kullanmaya ilişkin kanun hükmünü yerine getirmede kasıt olmaksızın sınır aşarak işlediği" kanaatine vardı. Mahkeme, önce "taksirin yoğunluğuna ve kullandığı silahın tehlikeliliğine göre" Atar'ı 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından bu cezayı, sanığın eylemini kasıt olmaksızın, sınırı aşarak işlediği gerekçesiyle 1/6 oranında indirip 2 yıl 6 aya düşürdü. Ceza, Atar'ın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle de 2 yıl 1 aya indirildi. Mahkeme, diğer polislerin de beraatına karar verdi. Tursun ailesinin temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı onayarak, davaya son noktayı kodu. 1.5 ay tutuklu kalan polis memuru, infaz yasasına göre 15 ay daha hapis yatacak.Olaydan sonra Baran Tursun'un annesi Berrin Tursun, bir basın toplantısında polisler hakkında söylediği sözler nedeniyle "tehdit ve hakaret" suçlarından yargılanmış, 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Berrin Tursun, eşi Mehmet Tursun ve kızı Şelale Tursun ile 7 sivil toplum kuruluşunun yöneticisi "yargı görevi yapanı etkileme" suçundan beraat etmişti. Aile hakkında, TCK'nın 301. maddesi uyarınca başlatılan soruşturmaya ise Adalet Bakanlığı izin vermemişti.