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Yaşam

Uyardığı için öldürüldü

Sigara uyarısı ölüm getirdi. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir yakınına ait barda sigara içen kişileri uyaran avukat, 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

03 Nisan 2010 03:00

T24-  Alınan bilgiye göre, Ünlü Cadde'de faaliyet gösteren bir barda Ankaragücü-Beşiktaş maçının oynandığı sırasında henüz kimliği belirlenemeyen kişiler sigara içmeye başladı.


Bu sırada, Bursa Barosu avukatlarından 53 yaşındaki Celal Sezgin bir yakınına ait olduğu öğrenilen barda, sigara içmemeleri konusunda bu kişileri uyardı.


Avukat Sezgin ile bu kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.


Kavgada 14 yerinden bıçaklanarak yaralanan Sezgin, olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından kaldırıldığı Bursa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Polis, olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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