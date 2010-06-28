Uyanma sorunu yaşayanlara 'Rodeo' yatak

<style><link href="/RadControls/Editor/Skins/Mac/EditorContentArea.css" type="text/css" rel="stylesheet"/><link href="/editor/links.css" type="text/css" rel="stylesheet"/><strong><span style="" class="arabaslik">T24- </span>Küçükçekmece'de bir mobilya \nfirması sahibinin uyanmakta zorlanan oğlu için ürettiği ve yurt içi ile dışından \nyoğun talep gören ''rodeo yatak'', alarm çaldığı halde uyanmayan kişiyi bir süre \nsonra yere değecek kadar yan yatarak üzerinden atıyor. <br/><br/><br/></strong>\n<p><img border="5" align="right" src="../media/28062010/rodeo-ic.jpg" style="border-color: rgb(255, 255, 255);"/></p><p>İkitelli Mobilyacılar Sitesi'nde faaliyet gösteren, açılır kapanır ve \nhareketli modüler mobilya yapan bir Türk firması, zor uyanan kişilere yönelik \n''Wake-up/Rodeo yatak'' üretti.<br/><br/><br/>Üzerine zaman paneli monte edilen \nyatak, ayarlanan zamana gelindiğinde önce alarm çalarak kişiyi uyandırmaya \nçalışıyor. Kişi belirli bir sürede uyanarak alarmı kapatmadığı durumda, rodeo \nyatak harekete geçiyor ve yana doğru yavaş yavaş kaymaya başlıyor. Zemine kadar \nyan yatan yatak üzerinde uyumak mümkün olmadığından, yatan kişi düşer pozisyona \ngeldiğinden kalkmak zorunda kalıyor.<br/><br/><br/><strong><span style="color: rgb(139, 0, 0);">SAHURA UYANAMAYANLAR İÇİN DE \nFIRSAT</span><br/></strong><br/><br/>Gaysan Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin \nÖzdemir, bugüne kadar çok fonksiyonlu, hareketli duvar yatakları üretiminde \nuzmanlaştıklarını belirterek, ''kendi oğlumuzu uyandırmak için sabah verdiğim \nmücadele beni bu yatağı yatmaya itti. Oğlum uyanmak için kurduğumuz saatte \nuyanmıyordu ve bizim de zamanında işe gitmemizi engelliyordu. Bu noktada böyle \nbir ürün üzerinde çalışmaya başladık'' dedi.<br/><br/><br/>Yatağın patentinin de \nkendilerine ait olduğunun altını çizen Muhsin Özdemir, şunları \nsöyledi:<br/><br/>'' Wake up yatağın özellikle ilköğretim ve lise çağında \nçocuklara sahip olan ebeveynler tarafından tercih edileceğini düşüyoruz. Çünkü \nçocuğunu uyandırmakta güçlük çeken ebeveynler için büyük kolaylık sağlayacak. \nAyrıca, evde uyandıracak kimsesi olmayan ve ağır uykusu olduğu için kalkmakta \ngüçlük çekenlerin yanı sıra gece tuvalete çocuğunu kaldırmakta zorlanan \nebeveynler tarafından da tercih konusu olacak. Ayrıca Ramazan ayı geliyor sahura \nuyanamayanlar da yatağı sahur saatine kurduklarında o saatte yatak yan yatarak \nkişiyi üzerinde yatamayacak hale getirecek.''</p> </style>