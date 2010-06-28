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Yaşam

Uyanma sorunu yaşayanlara 'Rodeo' yatak

''Rodeo Yatak'', alarm çaldığı halde uyanmayan kişiyi bir süre sonra yere değecek kadar yan yatarak üzerinden atıyor.

28 Haziran 2010 03:00

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