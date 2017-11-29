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Uyanış filminin yönetmenine istenen ceza belli oldu

Ali Avcı ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan "Reis" filminin de yapımcılığını üstlenmişti

29 Kasım 2017 18:43

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başına silah dayandığı ve ailesinin öldürüldüğü sahneleriyle tartışmalara neden olan “Uyanış” filminin tutuklu yönetmeni Ali Avcı hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliğinden' 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre,  15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü için çekilen “Uyanış” filmi kamuoyu tarafından büyük tepki görmüştü.

Filmde bir sahnede Erdoğan’ın başına silah dayanan görüntülerden dolayı büyük tepki toplayan “Uyanış” filminin yönetmeni Ali Avcı, 13 Temmuz tarihinde Bağcılar’daki evinde gözaltına alınmıştı.

Avcı’nın evinde saklandığı belirlenen ve Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki FETÖ soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan Doç. Dr. Fetullah Karabiber de gözaltına alınmıştı.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve tutuklanan Avcı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Avcı hakkında, “silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçundan 15 yıldan 22.5 yıla hapis cezası isteniyor. Avcı’nın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

Reis filminin yapımcısıydı

Ali Avcı ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan “Reis” filminin de yapımcılığını üstlenmişti.

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