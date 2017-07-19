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Politika

Uyanış filminin yapımcısı Avcı tutuklandı

Filmin fragmanında yer alan görüntüler tepki toplamıştı

19 Temmuz 2017 20:40

'Uyanış' filminin fragmanında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başına silah dayanan görüntülerden sonra büyük tepkiler alan filmin yapımcısı Ali Avcı ‘silahlı terör örgüt kurma yönetme’ suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 Temmuz kanlı darbe girişimini anlatan 'Uyanış' filminin yapımcısı Ali Avcı fragmanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına silah dayanan görüntüler ardından büyük tepki toplamıştı. Avcı, 13 Temmuz'da Bağcılar'daki evinde gözaltına alınmıştı.

Ali Avcı'nın evinde saklandığı belirlenen ve Yıldız Üniversitesi'ndeki FETÖ soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan Doç. Dr. Fetullah Karabiber de gözaltına alınmıştı.

Tutuklandı

Sorgu işlemleri tamamlanan Ali Avcı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgüt kurma yönetme' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntüler tepki toplamıştı

Ali Avcı'nın 15 Temmuz darbe girişimini anlatan projesi 'Uyanış'ın fragmanında yer alan görüntüler tepki toplamıştı. Fragmandaki sahneler arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesinin darbe gecesi Kısıklı'daki evlerinde öldürülmesi ve Erdoğan'ın başına bir asker tarafından silah dayanması yer aldı.

 

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