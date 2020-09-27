'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi çalışanlarının iş bırakma eylemi kazanımla sonuçlandı: Sözleşme imzalanacak

TRT 1 dizisi 'Uyanış: Büyük Selçuklu’nun set-dekor işçilerinin hak gasplarına karşı başlattıkları iş bırakma eylemi kazanım getirdi. Yapım şirketiyle masaya oturan işçiler Sine-Sen’in de desteğiyle tüm taleplerini kabul ettirdi. Yarın sözleşme imzalanacak.

İşçiler kendilerine mobbing uygulanması, çalışma koşullarının hijyenden ve iş güvenliğinden yoksun olması, primlerinin eksik yatırılması ve bir süredir ücretlerini alamamaları üzerine iş bırakma eylemi başlattı. 3 gün süren eylem sonuç verdi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı (DİSK) Sinema Emekçileri Sendikası’nın da (Sine-Sen) desteğiyle işçiler yapım şirketiyle masaya oturdu. Tüm Taleplerini kabul ettiren işçilerle yapım şirketi arasında yarın sözleşme imzalanacak.

İşten çıkarma tehdidi

İşçilerin 1 aydır ücretlerini alamadıklarını ve primlerinin eksik yatırıldığını belirten Sine-Sen sanat biriminin açıklamasında şöyle dendi:

“Arkadaşlarımızı işten çıkarmakla tehdit ettiler. Primleri asgari ücret üzerinden yatırılıyordu. Ücretlerini bir kısmını elden alıyorlardı. Bir süredir arkadaşlarımıza ücretleri yatırılmıyordu zaten. Bunun üzerine iş bırakma eylemi başlatıldı. Ardından da işten çıkarma tehditleri geldi. Buradaki sanat yönetmeniyle konuştuğumuzda ‘Siz iş olmadığında çalışanınızı çıkartmaz mısınız’ şeklinde bir tepki aldık. Verdiğimiz cevap ‘Hayır. Sözleşmede bir süre belirtilmediyse çıkartamazsınız’ oldu.”

"İstersen kalma, dışarıda bir sürü insan var, 2 araba insan yığarım buraya" mobbingi

Mesai saatlerinin sık sık uzadığını da belirten Sine-Sen sanat birimi üyeleri “Arkadaşlarımız ‘istersen kalma, dışarıda bir sürü insan var. Sen buradan toparlanmadan ben 2 araba insan yığarım buraya’ şeklinde tehdit ediliyorlar. ‘Her çalıştığınız yerden asgari ücret alırsınız. Sizi piyasa barındırmam, çalışamazsınız’ diyenler oluyor. Çocukların çoğu güzel sanatlar öğrencisi” şeklinde yaşanan mobbingi anlattı.

