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Yaşam

Uyanır uyanmaz annesini sordu

Tekirdağ'da kullandığı otomobille öğretmen servis minübüsüne çarpıp ağır yaralanan Selvin Namlı'nın babası da aynı mevkide olan bir kazada ölmüşt

17 Ocak 2010 02:00

T24- Tekirdağ’da kullandığı otomobiliyle öğretmen servis minibüsüne çarpıp ağır yaralanan ve 15 gün uyutulan öğretmen adayı Selvin Namlı, yaşama döndü.


Selvin Namlı’ya, kendine gelir gelmez sorduğu annesinin kazada öldüğü söylenemedi.

Tekirdağ’da 21 Aralık’ta kullandığı otomobilin öğretmen servis minibüsüne çarpması sonucu annesini kaybeden, kendisi de ağır yaralanan öğretmen adayı Selvin Namlı, tedavilere olumlu yanıt vererek hayata döndü. Ameliyatlardan sonra 15 gün uyutulan 25 yaşındaki Selvin Namlı, hayata gözlerini açıp konuşmaya başlayınca ilk sorusu “Annem yaşıyor mu?” oldu. Ancak tedavisi sürdüğü için annesinin öldüğü söylenemedi.


                                            



Babası da aynı yerde kazada ölmüştü

Namlı’nın kaza yaptığı yerde 10 yıl önce meydana gelen kazada da babası Mustafa Namlı yaşamını yitirmişti. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun öğretmen adayı Selvin Namlı, kaza geçirdiği için Çanakkale’ye atanmasına rağmen göreve başlayamadı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nı ilk girişinde kazanan Selvin Namlı, kaza sonrasında, iç kanama nedeniyle üst üste ameliyatlar geçirdi. 15 gün uyutulduktan sonra gözlerini yaşama açan Namlı, vücudundaki kırıklar ve iç organlarındaki yırtılmalar iyileşene kadar tedavisinin sürdüğü Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde kalacak. Tekirdağ Devlet Hastanesi Başhekimi Cengiz Becerir, Namlı’nın 11 kaburgasının kırılarak akciğerine saplandığını belirtirken, “Genç olması etkili oldu. İmkânsızı başararak hayata yeniden tutundu” dedi.
 

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