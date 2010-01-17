Uyanır uyanmaz annesini sordu

T24-

Babası da aynı yerde kazada ölmüştü

Selvin Namlı’ya, kendine gelir gelmez sorduğu annesinin kazada öldüğü söylenemedi.Tekirdağ’da 21 Aralık’ta kullandığı otomobilin öğretmen servis minibüsüne çarpması sonucu annesini kaybeden, kendisi de ağır yaralanan öğretmen adayı Selvin Namlı, tedavilere olumlu yanıt vererek hayata döndü. Ameliyatlardan sonra 15 gün uyutulan 25 yaşındaki Selvin Namlı, hayata gözlerini açıp konuşmaya başlayınca ilk sorusu “Annem yaşıyor mu?” oldu. Ancak tedavisi sürdüğü için annesinin öldüğü söylenemedi.Namlı’nın kaza yaptığı yerde 10 yıl önce meydana gelen kazada da babası Mustafa Namlı yaşamını yitirmişti. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun öğretmen adayı Selvin Namlı, kaza geçirdiği için Çanakkale’ye atanmasına rağmen göreve başlayamadı.Kamu Personeli Seçme Sınavı’nı ilk girişinde kazanan Selvin Namlı, kaza sonrasında, iç kanama nedeniyle üst üste ameliyatlar geçirdi. 15 gün uyutulduktan sonra gözlerini yaşama açan Namlı, vücudundaki kırıklar ve iç organlarındaki yırtılmalar iyileşene kadar tedavisinin sürdüğü Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde kalacak. Tekirdağ Devlet Hastanesi Başhekimi Cengiz Becerir, Namlı’nın 11 kaburgasının kırılarak akciğerine saplandığını belirtirken, “Genç olması etkili oldu. İmkânsızı başararak hayata yeniden tutundu” dedi.