Uyanık sürücülerin yeni yöntemi 'çakar lamba'

T24 - Her gördüğünüz kırmızı-mavi çakar lambalarıyla yol isteyen, emniyet şeridinden son sürat ilerleyen aracı koruma zannetmeyin! Trafikten sıyrılmak için 30-60 TL arasında satılan bu lambaları alan birçok uyanık var.



Yoğun trafikte ilerliyorsunuz. Arkanıza kırmızı ve mavi çakar lambaları olan sivil plakalı bir otomobil yanaşıyor, sizden yol istiyor. Ya da siz sıkışık trafikte adım adım ilerlerken, çakar lamba takmış lüks bir araç emniyet şeridinden son sürat geçip gidiyor.



Polise ait sandığınız aracın sürücüsü, 30 ile 60 TL arasında satılan çakar lambalardan taktırıp trafikten kurtulma yolunu seçmiş biri olabilir. Polise sıkça giden şikâyetlerden biri de sahte çakar lambalı lüks araçların emniyet şeridini kullanması.



Hürriyet'in haberine göre; İstanbul polisi ayda ortalama 20 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun 26’ncı maddesi gereğince 66 TL para cezası kesiyor. Sürücü, çakar lambaları orada sökmek zorunda. Yoksa otomobili çekiciyle otoparka götürülüyor.

30-60 TL arasında



Kırmızı ve mavi çakar lambalar, sürücülerin trafikten kurtulma yollarından biri haline geldi. Bu lambaları takan sivil araçlar, emniyet şeridine giriyor, vatandaşlardan yol istiyor. Yol vermeyenlerle sözlü tartışmalara bile giriyor.



İstanbul’un trafik çilesini çekmek istemeyen uyanık sürücüler, 30-60 TL arasında değişen fiyatlarla satılan çakar lambaları alarak, aracın ön kısmına monte ettiriyor. Çoğu zaman polis zannedilen bu sürücüler, vatandaşlardan yol alarak kısa sürede gitmek istedikleri yere varabiliyor.

Lambalar korunan araçlar için



Çakar ve tepe lambalarıyla ilgili bilgi veren üst düzey bir emniyet yetkilisi, “Koruma ve korunan araçlar bu lambaları kullanabilir. Ancak kullanılacağına da oradaki polis karar verecek. Gereksiz yere trafik kurallarını ihlal etmesi için o yetki verilmiyor. Trafik olan bir yerde, eğer korunan araç için risk varsa kullanılabilir. Ancak bir yere yetişmek için yapılıyorsa bu yanlış” dedi.

Sürülmekten korkuyoruz



Bir trafik polisinin söyledikleri ise çok dikkat çekici. İsmini vermeyen polis memuru, “Aslına bakılırsa trafik polisleri bu konuda sürülmekten korkuyor. Çakar lamba olan bir araca ceza kesiyor. Eğer ceza kestiği otomobil bir işadamına aitse, sonu kötü olur diye düşünüyor. Bunun da aşılması gerekiyor” diye konuştu.





