Uyanık futbolcu kameralara yakalandı!

İsveç Ligi'nde Göteborg ile Örebro arasında oynanan maçta, lig lideri Göteborg'un Danimarkalı kalecisi Kim Christensen'in kale direklerini yaklaşık 10'ar cm içeriye çekmesi kameralara yansıdı.

Hakem olayı maçın başında değil 20. dakikasında fark ederken, 0-0 biten maçtan sonra Christensen, başka maçlarda da aynı şeyi yaptığını itiraf etti.

Peki bu davranışın cezası ne? Eski hakem Cem Paplia olayı NTV'ye değerlendirdi: Ben de olayı izledim. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık. Talimatlara göre, güvenlik açısından kale direklerinin yere sabitlenmiş olması gerekiyor. Kalecinin direkleri içeriye çektiğini görünce şok oldum. Güvenlik açısında kale direkleri sabitlenmeli. Türkiye'de böyle bir durum mümküm değil. Direklerin 20-25 cm zeminin içine doğru gömülmesi gerekiyor.

Kalenin genişliği 7.32'dir. Her iki taraftan 10'ar cm çektiğini düşünürsek, kalenin genişliği yaklaşık olarak 7.12'ye iniyor demektir. Direkten dönen bir sürü top var. Bu açıdan 10 cm'lik fark önemli. Benim anlayamadığım, sabit olması gereken direklerin kaleci tarafından oynatılabilmesi.

Maç içerisinde hakem fark etmişse sarı kartla cezalandırması gerekirdi. Tıpa tıp uymasa da, benzer kararlar var. Örneğin, kalecinin kendisine avantaj sağlayacak şekilde sahayı işaretlemesi, zemini çizmesi sarı kartla cezalandırılır.

Böyle bir ceza uygulanmamışsa, federasyon para ya da hak mahrumiyeti cezası verebilir. İlgili federasyonun disiplin talimatını bilmediğim için net konuşamam ama mutlaka bununla ilgili bir madde vardır.