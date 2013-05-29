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Yaşam

Uyandıran diş fırçası üretildi

Yeni bir çalışma ile diş fırçalama sırasında kafein alımına imkân vererek uyanmaya yardım eden, ağrı kesici ya da diyet ilacı gibi ilaçların alımına da sağlayan diş fırçası geliştirdi

29 Mayıs 2013 11:17

Bir Amerikan kimya firması sabah 'ayılma' sorunu çekenler için yeni bir diş fırçası üretti.

Firma, diş fırçalama esnasında vücuda doğrudan kafein alımına imkân sağlayacak ve bu sayede uyanmaya yardımcı olacak özel bir diş fırçasının patentini aldı. Kafeinli diş fırçası sayesinde gelecekte beyaz dişlere düşkün zor uyananlar kahvenin uyarıcı etkisinden dişleri sararmadan faydalanabilecek.

Üstelik uzmanlar ikisi bir arada bu uygulamanın birkaç dakika da olsa zamandan da kazandıracağına işaret ediyor. Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, diş fırçası ağrı kesici veya diyet ilacı gibi başka ilaçların da diş fırçalarken alımına imkân tanıyor.

Farklı amaçlar için geliştirilen diş fırçalarının birbirine karıştırılmaması için ise üzerine kullanım amaçlarını belirleyen semboller eklenmiş. Kullanıcılar diş fırçasının işlevini tadından da ayırt edebilecek.

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