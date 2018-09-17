Üvey kızını taciz ettiği iddia edilen Woody Allen'ı eşi savundu: Haksızlık ediliyor

ABD'li yönetmen Woody Allen'ın eşi Soon-Yi Previn, yönetmenin üvey kızına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. New York Magazin'e konuşan Previn, "Mia Farrow #MeToo hareketinden faydalandı ve Dylan Farrow'u da kurban olarak takdim etti" ifadesini kullandı.

"Woody'e yapılan suçlamalar o kadar haksız ki daha fazla susamadım" diyen Previn, üvey annesi Mia Farrow'u çocukluğunda kendisine kötü muamelede bulunmakla da suçladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Previn, 'beynine kan gitsin'' diyerek kendisini ayaklarından havada sallandırdığını da iddia etti.

Tacize uğradığını açıklayan Dylan Farrow, annesi Mia Farrow'un kendisini sevgi dolu bir evde büyüttüğünü ve onun etkisi altında kalmadığını açıkladı. Farrow, Woody Allen'ın kendisini 7 yaşındayken uygunsuz bir şekilde taciz ettiğini de tekrar etti.