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Dünya

ÜVEY KIZINDAN 7 ÇOCUĞU VAR BERLİN (A.A)

11 Şubat 2011 15:35

-ÜVEY KIZINDAN 7 ÇOCUĞU VAR BERLİN (A.A) - 11.02.2011 - Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinin Fluterschen köyünde Detlef S. (48) adlı Alman'ın ikisi üvey, üç çocuğuna 20 yıldan fazla süredir tecavüz ettiği ve üvey kızından 7 çocuğu olduğu ortaya çıktı. Alman basınında yer alan haberlerde, 1987 yılından bu yana çocuklarına tecavüz ettiği belirtilen Detlef S'nin ayrıca iki kızını fuhuşa zorladığı belirtildi. Eşi ile birlikte Fluterschen köyünde yaşayan Detlef S'nin 1999-2009 yılları arasında üvey kızından 8 çocuk yaptığı, bebeklerden ilkinin doğumdan birkaç hafta sonra öldüğü ifade edildi.  Üvey kızın avukatı Sabine Buhr, Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada, olayın, evden ayrılmak isteyen öz kızının babasına yazdığı mektubu üvey kızının bulması ve gençlik dairesine iletmesiyle ortaya çıktığını kaydetti. Buhr, Detlef S'nin tecavüz ettiği üvey çocuklarından birinin erkek olduğunu söyledi. Ağustos 2010'dan beri tutuklu olan Detlef S'nin, çocukların babası olduğunun DNA testleriyle tespit edildiği belirtildi. Detlef S. hakkında açılan

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