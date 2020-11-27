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Yaşam

Üvey kızına cinsel istismarda bulunan adama 18 yıl 9 ay hapis cezası

27 Kasım 2020 23:30

Burdur'da üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan zanlı, 18 yıl 19 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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