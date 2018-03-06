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Yaşam

Üvey babaya 'cinsel istismar'dan 30 yıl hapis cezası

Tutuklu yargılanan Ahmet P. cinsel istismar' suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı

06 Mart 2018 22:18

Eskişehir'de, üvey kızı C.A.'ya cinsel istismarda bulunan 47 yaşındaki Ahmet P., bugün çıkarıldığı mahkemece  30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

C.A., geçen yıl polis merkezine giderek, üvey babası Ahmet P.'nin, 2015 yılında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. C.A., 15 yaşındayken, üvey babasının kendisiyle 30 kez cinsel istismarda bulunduğunu ve  başkasına anlatması halinde annesini ve kardeşini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ahmet P., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında dava açılan Ahmet P., bugün yapılan duruşmada suçlamaları kabul etmeyip, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahmet P.'yi 'cinsel istismar' suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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