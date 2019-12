Üvey baba, 5 yaşındaki çocuğa işkence ve cinsel istismardan tutuklandı

T24

Komşular polise bildirdi



‘Ahmet amca dövdü’

Ölümle tehdit iddiası

Hürriyet'in haberine göre, Tekirdağ'da’da lunaparklardaki eğlence makinelerinin tamiratını yapan Ahmet A. (19), 1 ay önce gittiği İzmir’de, eşinden 5 yıldır ayrı yaşayan 1 çocuk annesi E.T. (25) ile tanıştı ve ilişki yaşamaya başladı. 1 hafta İzmir’de kalan Ahmet A. daha sonra Tekirdağ’a döndü.İki sevgili Tekirdağ’da buluşmaya karar verince, E.T. 5 yaşındaki kızını da alarak 2 hafta önce Ahmet A.’nın ailesi ile birlikte yaşadığı Orta Cami Mahallesi’ndeki evine yerleşti. İddiaya göre Ahmet A., bir süre sonra sevgilisinin kızına kötü davranıp dövmeye başladı. Çocuğun ağlama ve çığlıklarını duyan apartman sakinlerinin önceki gün polisi aramasıyla olay ortaya çıktı. Eve gelen polis ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluşan çocuğu hemen ambulansla hastaneye kaldırdı. Anne E.T.’nin şikâyeti üzerine, Ahmet A. ile suça teşvik ve olaya göz yumdukları öne sürülen sevgilinin babası Y.A. ile kardeşi M.A. gözaltına alındı.Çocuğun yapılan doktor kontrolünde vücudunun çeşitli yerlerinde aldığı darbeler nedeniyle morluklar ile cinsel organında ve kalçasında diş izleri tespit edildi. Ancak Ahmet A. suçlamaları kabul etmeyerek anneyi suçladı. Minik kız da ağlayarak, “Beni Ahmet amca dövdü” dedi.Anne E.T., “Tekirdağ’a taşındıktan bir süre sonra Ahmet A. kızıma ve bana kötü davranmaya başladı. Hatta kızımın vücudunun çeşitli yerlerini ısırdı ve ayağına kaynamış su döktü. Bu yapılanlara engel olmak istedim, ancak polise şikayette bulunursam kızımı ve beni öldürmekle tehdit etti” dedi.