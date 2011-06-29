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Yaşam

Üvey baba, 5 yaşındaki çocuğa işkence ve cinsel istismardan tutuklandı

Lunaparkta çalışan 19 yaşındaki Ahmet A., sevgilisinin 5 yaşındaki kızına işkence ve cinsel istismardan tutuklandı.

29 Haziran 2011 03:00

T24 - Lunaparkta çalışan 19 yaşındaki Ahmet A., sevgilisinin 5 yaşındaki kızına işkence ve cinsel istismardan tutuklandı. Komşuların şikâyeti üzerine ortaya çıkan olayın ardından hastaneye kaldırılan çocuk perişan haldeydi.

Bu nasıl insanlıkHürriyet'in haberine göre, Tekirdağ'da’da lunaparklardaki eğlence makinelerinin tamiratını yapan Ahmet A. (19), 1 ay önce gittiği İzmir’de, eşinden 5 yıldır ayrı yaşayan 1 çocuk annesi E.T. (25) ile tanıştı ve ilişki yaşamaya başladı. 1 hafta İzmir’de kalan Ahmet A. daha sonra Tekirdağ’a döndü.


Komşular polise bildirdi

İki sevgili Tekirdağ’da buluşmaya karar verince, E.T. 5 yaşındaki kızını da alarak 2 hafta önce Ahmet A.’nın ailesi ile birlikte yaşadığı Orta Cami Mahallesi’ndeki evine yerleşti. İddiaya göre Ahmet A., bir süre sonra sevgilisinin kızına kötü davranıp dövmeye başladı. Çocuğun ağlama ve çığlıklarını duyan apartman sakinlerinin önceki gün polisi aramasıyla olay ortaya çıktı. Eve gelen polis ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluşan çocuğu hemen ambulansla hastaneye kaldırdı. Anne E.T.’nin şikâyeti üzerine, Ahmet A. ile suça teşvik ve olaya göz yumdukları öne sürülen sevgilinin babası Y.A. ile kardeşi M.A. gözaltına alındı.


‘Ahmet amca dövdü’

Çocuğun yapılan doktor kontrolünde vücudunun çeşitli yerlerinde aldığı darbeler nedeniyle morluklar ile cinsel organında ve kalçasında diş izleri tespit edildi. Ancak Ahmet A. suçlamaları kabul etmeyerek anneyi suçladı. Minik kız da ağlayarak, “Beni Ahmet amca dövdü” dedi.


Ölümle tehdit iddiası

Anne E.T., “Tekirdağ’a taşındıktan bir süre sonra Ahmet A. kızıma ve bana kötü davranmaya başladı. Hatta kızımın vücudunun çeşitli yerlerini ısırdı ve ayağına kaynamış su döktü. Bu yapılanlara engel olmak istedim, ancak polise şikayette bulunursam kızımı ve beni öldürmekle tehdit etti” dedi.


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