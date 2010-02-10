Üvey anneye porno davası

T24 - Adana’da üvey çocuklarına zorla porno film izlettiği iddia edilen 35 yaşındaki S.L.’nin 3 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. S.L. suçlamaları reddetti.



Mobilyacı 34 yaşındaki A.O.L., 10 yaşındaki kızı Ş.L ile 5 yaşındaki oğlu M.İ.L.’ye, üvey anneleri tarafından zorla porno film izletildiğini öğrenince 19 Haziran 2009’da Adana Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu. A.O.L., ilk eşinin vefatından sonra evlendiği ikinci eşi S.L.’den şikayetçi olurken, boşanma davası da açtı. Üvey anne hakkında ‘Kötü muamele ve müstehcenlik’ suçlarından Adana 4’üncu Sulh Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.



Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan S.L.’nin 3 yıl hapis cezası istendi. Suçlamayı kabul etmeyen S.L., “Ben kendisiyle anlaşmalı boşanmaya yanaşmadığım için hakkımda böyle bir suçlamaya gidilmiştir. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. 3.5 yıl önce eşini kaybettiğini, eşinin ölümünden 2 yıl sonra S.L. ile evlendiğini belirten A.O.L. de, “Mağdurlar çocuklarım, sanık da eşim olur. Çocuklarım olanları anlattıktan sonra onları Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne götürdüm. Orada uzmanlarla birlikte yapılan görüşmede kendilerine porno film izletildiği anlaşıldı. Bu şekilde olanlardan haberdar oldum. Şikayetçiyim” diye konuştu.



Sosyal Hizmet Uzmanı nezaretinde ifade veren çocuklardan Ş.L. de, “Üvey annemiz babam varken bize iyi davranıyordu. Babam işe gittikten sonra bize oklava ile dövüyordu. Ayrıca bize porno CD izletti. Bunu önce babama söylememiştim. Bizi halamızın yanına verdikten sonra durumu babama anlattım. Bize iyi davrandığı günlerde üvey anneme şiir bile yazmıştım” dedi.



M.İ.L. de, üvey annesinin babaları evde olmadığı zaman kendilerine kötü davrandığını belirterek, ağzına biber sürdüğünü söyledi. Dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşma ertelendi.



