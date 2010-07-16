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Yaşam

Üvey annesini sevgilisiyle yatakta bastı

Genç kadın üvey annesi ile sevgilisini yatak odasında basınca sevgilisini 4 yerinden bıçakladı, evden kaçan üvey annesini de sokak ortasında dövdü.

16 Temmuz 2010 03:00

T24- Konya’da 28 yaşındaki M.T., üvey annesi 32 yaşındaki A.T.'yi yatak odasında sevgilisi 40 yaşındaki Ş.A.'yı yakaladı. Ş.A.'yı bıçakla yaralayan M.T., evden kaçan üvey annesi A.T.'yi de sokak ortasında yakalayıp dövdü.


Olay, dün saat 23.50 sıralarında merkez Meram İlçesi Küçükaymanas Mahallesi’nde meydana geldi. Kent merkezinde arkadaşlarıyla gezdikten sonra eve giden M.T., üvey annesi A.T.’yi iddiaya göre yatak odasında sevgilisi Ş.A. ile gördü. Bunun üzerine mutfaktan bıçak alan M.T., tekrar yatak odasına gelerek Ş.A.’yı vücudunun dört yerinden bıçakladı. M.T., ardından da evden kaçan üvey annesi A.T.’yi sokak ortasında dövdü.


Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilen M.T., polis tarafından gözalına alındı. Yaralı Ş.A. ile aldığı yumruk darbeleri sonucu yüzünden yaralanan A.T., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.T.’nin babası B.T.’nin iki gün önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hastanede tedavi altında olduğunu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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