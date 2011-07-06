Üvey anne dehşeti

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Küçük çocuk amcası tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı Özel Anıt Hastanesi’nde F.K.'nın üvey annesi Leyla K. (32) tarafından sürekli işkence görüp, yakıldığı ortaya çıktı. Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi'ne sevk edildi. Olayla ilgili ihbar olan polis ekipleri anne Leyla K'yi gözaltına aldı. Leyla K., ifadesinde, “Ben bir şey yapmadım, oyun parkında oynuyordu bu hale gelmiş” dediği öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen üvey anne Leyla K.'nın mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Hastanede tedavisi devam eden F.K. yaşadığı tüm işkenceleri polise ve psikologlara anlattı. F.K. ifadesinde, “Üvey annem iki kardeşime evde bulaşıktan temizliğe her işi yaptırıyor. Benim kafama vurarak ve çarparak yardı. Çok kan akıyordu, eline iğne aldı kucağına yatırıp dikti. Ben uyurken ranzadan beni attı, bacağım kırıldı. En son ise banyoda küvete koyarak gaz yağına batırdığı gazete ile penisimi ve vücudumun bir çok yerini yaktı” dedi.Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Energin, “Hastamızın vücudunun genital bölgesinde, karnında, yüzünde ve bacaklarında derin yanıklar var. Çocuk, bunların üvey annesi tarafından yapıldığını söyledi. Evde tedavi yapılmış ancak iyileşmemiş hastaneye intikal ettirilmiş. Çocuğun başında daha önce annesi tarafından darp edilerek yaralanma var. Çocuk bunun annesi tarafından da dikildiğini söylüyor. Çok sayıda yanık izleri var. Bacağında kırıklar var. Beslenme bozukluğu ve kansızlığı mevcut, tetkiklerimiz sürüyor. Üvey anne tarafından gazetenin gaz yağına batırılarak yakıldığını, ranzadan atılarak kırıkların oluştuğunu söylüyor. Biz savcılığa rapor sunduk, bu çok ciddi bir olay” diye konuştu.zedhaber