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Kültür-Sanat

‘Üvercinka’ 50 yaşında

Yapı Kredi Yayınları, yayımlanışının 50. yılında Cemal Süreya'nın ölümsüz eseri Üvercinka'nın bir özel baskısını edebiyatseverlere sunuyor.

10 Temmuz 2008 03:00

Yapı Kredi Yayınları, yayımlanışının 50. yılında Üvercinka'nın bir özel baskısını edebiyatseverlere sunuyor.

1931 doğumlu, ilk şiiri (Şarkısı Beyaz) daha beş yıl önce (8 Ocak 1953) ve üstelik bir meslek grubunun dergisinde (Mülkiye Fikir ve Sanat Dergisi) yayımlanmış bir şâir olan Cemal Süreya'nın ilk kitabı Üvercinka 1958 Şubatında çıktığında, onun bu kitapla çağcıl Türk şiirinin en çok konuşulan, en çok tartışılan akımlarından İkinci Yeni'nin öncülerinden biri olacağını şâirin kendisi de bir başkası da bilemezdi kuşkusuz.

Şâirine böyle bir "ün ve efsane" getiren ve (Arif Damar'ın İstanbul Bulutu ile birlikte) 1958 Yeditepe Şiir Armağanı'nı kazandıran bu kitap, yayımlandığı günden beri, dünya şiir tarihinde pek az ilk kitaba nasip olan bir efsane aylasıyla çevrili durumda.

Yayımlanışının 50. yılında Üvercinka'nın bir özel baskısını Yapı Kredi Yayınları edebiyatseverlere sunuyor: Hepsi numaralı 2 bin nüshalık tek bir basım.

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