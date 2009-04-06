Üvay baba tacizinden jandarmaya sığındı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde üvey babası ve bir komşusunun cinsel tacizine uğradığını iddia eden 15 yaşındaki kız jandarmaya sığındı.



Kırgeriş Köyü'nden dün saat 14.30 sıralarında Kürtün Jandarma Komutanılığı'na gelen 15 yaşındaki B.K., kendisiyle ilişkiye girmek istediğini iddia ettiği üvey babası Y.B. (39) ile elle sarkıntılık ettiğini öne sürdüğü E.M.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine jandarma üvey baba Y.B. ile köy sakinlerinden E.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





