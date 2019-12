UUİ'ye takılan güneş panelleri açıldı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) bu sabahki uzay yürüyüşü sırasında montajı yapılan yeni güneş panelleri astronotlar tarafından başarıyla açıldı.



NASA'nın web sitesinden canlı yayınlanan görüntülere göre, UUİ'nin her iki kanadına yerleştirilen 4. ve son çift güneş paneli, yavaş yavaş, her biri zamanında ve birbirine takılmadan açıldı.



Son montajla birlikte yüzde 81'i tamamlanan UUİ'nin güneş panellerinin devreye girmesiyle, İstasyon'un elektrik kapasitesi 90 kilowatt'tan 120 kilowatt'a çıkacak ve ışıl ışıl görüntüsüyle uygun hava koşullarında yerden çıplak gözle seçilebilecek.



Astronotlar Steven Swanson ile Richard Arnold'un zorlu bir çalışmayla montajını yaptıkları her biri 35 metre uzunluğundaki iki güneş paneli, güneş enerjisini doğrudan elektriğe çeviren 32 bin 800 fotosel hücresinden oluşuyor.



Son güneş panellerinin de devreye girmesiyle 2008'de montajı yapılan Avrupa'nın Columbus ve Japonya'nın Kibo laboratuvarlarında yapılması öngörülen bilimsel deneyler için gerekli elektriğin tamamı da üretilmiş olacak.



İstasyon elektrik kapasitesini arttırmasıyla ayrıca Mayıs'tan itibaren mürettebat sayısını da 3'ten 6'ya çıkarabilecek.